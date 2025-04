Kako možete pomoći djetetu da bolje spava?

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Kvalitetan san ključan je za rast i razvoj djeteta. Nažalost, poremećaji spavanja čest su problem u djetinjstvu, a mnogi se roditelji suočavaju s izazovima u osiguravanju mirnog sna za svoju djecu.

Ako vaše dijete ima problema sa spavanjem, postoji nekoliko jednostavnih, ali učinkovitih načina kako mu možete pomoći da uživa u kvalitetnom snu.

Novorođenčadi je potrebno između 15 i 18 sati sna dnevno, podijeljeno u kraće intervale od dva do četiri sata. Kako djeca rastu, vrijeme spavanja se smanjuje, ali i dalje ostaje važno. Dojenčadi od jednog do osam mjeseci treba 14 do 15 sati sna, dok djeci od osam do deset mjeseci treba 12 do 15 sati sna. Kako dijete raste, potrebno mu je 12 do 14 sati sna između desetog mjeseca i treće godine, a djeci od tri do šest godina potrebno je između 11 i 13 sati sna, prenosi Klix.ba.

Spavanje ima važnu svrhu, a ovo su savjeti stručnjaka kako postići što kvalitetniji san

Jedan od ključnih čimbenika za kvalitetan san je dosljedna rutina. Roditelji bi trebali uspostaviti redovit raspored spavanja i pridržavati ga se. Ritual prije spavanja, koji uključuje tuširanje, oblačenje čiste pidžame, pranje zubi te smirivanje uz priču ili uspavanku, pomaže djetetu da se opusti i lakše zaspi.

Također, važno je da vrijeme za spavanje bude primjereno dobi djeteta i da nikada ne bude prekasno, jer odlazak na spavanje nakon 22 sata može negativno utjecati na kvalitetu sna.

Krevet na kojem dijete spava treba biti siguran i udoban. Izbjegavajte krevete s previše mekanim materijalima, vodene krevete, krevetiće s prevelikim otvorima ili krevete na razvlačenje koji mogu predstavljati opasnost. Također, prostorija u kojoj dijete spava treba biti mračna, tiha i ugodna, s nižom temperaturom zraka nego u ostatku stana.

Za miran san preporučuje se izbjegavanje aktivnosti koje mogu uznemiriti dijete prije spavanja, poput gledanja televizije, igranja računalnih igrica ili vrlo aktivne igre. Te aktivnosti mogu spriječiti dijete da se opusti i zaspi. Također, važno je da dijete ne ide na spavanje gladno. Preporučuje se da večera bude lagana, a izbjegavanje konzumacije zaslađenih pića i hrane bogate kofeinom prije spavanja doprinosi boljoj kvaliteti sna.

Zdrav san temelj je fizičkog i emocionalnog zdravlja djeteta, stoga je važno obratiti pažnju na sve aspekte koji mogu poboljšati njegov san.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.