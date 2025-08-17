Kako prestati štucati?

Pexels

Štucanje. Ta neugodna i često nepredvidiva pojava koja se, čini se, uvijek događa u najnezgodnije vrijeme. Usred važnog sastanka, tijekom prvog spoja ili baš kad pokušavate zaspati. Svi smo doživjeli tu neugodnost, no jeste li se ikada zapitali što zapravo uzrokuje štucanje i, još važnije, kako ga zaista možete zaustaviti?

Podijeli

Oglas

Za razliku od popularnih "narodnih lijekova" koji se prenose generacijama, znanost danas nudi konkretnije odgovore o tome što zaista funkcionira. Iznenađujuće, neke od metoda koje su se oduvijek smatrale učinkovitima nemaju gotovo nikakvo znanstveno utemeljenje, dok druge, pomalo neobične tehnike, pokazuju stvarne rezultate.

Što točno uzrokuje štucanje?

Štucanje je, prema riječima dr. Lourdes DelRosso, docentice pedijatrije na Sveučilištu u Pennsylvaniji, "kratkotrajna kontrakcija glavnog mišića uključenog u disanje". Ono što se zapravo događa jest da se vaša ošit (dijafragma) – mišić koji se inače širi i skuplja tijekom normalnog disanja – iznenada i refleksno stegne.

Kada se to dogodi, prostor između vaših glasnica se zatvori, što proizvodi karakterističan zvuk "hik" koji svi dobro poznajemo. Istovremeno, ovo naglo stezanje može povećati negativan tlak koji pomaže izbaciti zaostali zrak iz crijeva, dok istovremeno potiskuje progutanu hranu dublje prema želucu.

Zašto se ovo događa? Dr. Michael Richardson objašnjava da je mehanizam štucanja još uvijek velikim dijelom nepoznanica, iako postoji nekoliko znanstvenih hipoteza. Ono što znamo jest da na refleks štucanja djelomično utječe autonomni živčani sustav – onaj dio koji kontrolira nesvjesne tjelesne funkcije poput krvnog tlaka i izlučivanja sline.

Najčešći okidači štucanja

Jeste li primijetili da se štucanje češće javlja nakon određenih aktivnosti? To nije slučajno. Najčešći okidači uključuju:

● Konzumiranje gaziranih pića

● Žvakanje žvakaćih guma

● Konzumiranje začinjene hrane

● Stres i uzbuđenje

● Konzumacija alkohola

● Nagle promjene temperature

Ovi okidači često rezultiraju nakupljanjem zraka u grlu – mjestu gdje ne bi trebao biti – što potom aktivira refleks štucanja. Ako želite otkriti svoje osobne okidače, pokušajte obratiti pozornost na obrasce i situacije u kojima vam se štucanje najčešće javlja.

Tradicionalne metode protiv štucanja – što stvarno djeluje?

Koliko puta su vam rekli da zadržite dah, popijete vodu ili da vas netko preplaši kako biste prestali štucati? Iako ove metode imaju dugogodišnju tradiciju, znanstvena istraživanja pokazuju da nemaju sve jednaku učinkovitost.

Zadržavanje daha

Za razliku od nekih drugih tradicionalnih metoda, zadržavanje daha zapravo ima određenu znanstvenu osnovu. Kada zadržite dah, povećavate količinu ugljikovog dioksida u krvi, što može utjecati na vaš autonomni živčani sustav i potencijalno "resetirati" refleks štucanja.

Kako pravilno primijeniti: Duboko udahnite i zadržite dah 10-15 sekundi. Ponovite nekoliko puta ako je potrebno.

Pijenje vode, posebno u malim gutljajima ili sa suprotne strane čaše, također može biti učinkovito. Ovaj postupak mijenja ritam disanja i gutanja, što može prekinuti ciklus štucanja.

Tehnike koje vrijedi isprobati:

● Pijenje malih gutljaja vode u brzom slijedu

● Pijenje kroz platneni ubrus (ova tehnika zahtijeva dodatnu koncentraciju)

● Gutanje hladne vode dok si začepljujete uši

Plašenje – mit ili stvarnost?

Iznenađenje ili plašenje osobe koja štuca jedna je od najpopularnijih "metoda" za zaustavljanje štucanja. Međutim, znanstveni dokazi koji bi poduprli učinkovitost ove metode vrlo su oskudni. Učinak koji se ponekad javlja vjerojatno je rezultat privremene promjene u ritmu disanja uzrokovane šokom, a ne stvarnog djelovanja na mehanizam štucanja.

Znanstveno dokazane metode koje stvarno funkcioniraju

Ako vam tradicionalne metode ne pomažu, vrijeme je da isprobate neke znanstveno utemeljene pristupe.

Akupunktura – iznenađujuće učinkovita

Dr. Richardson ističe da je akupunktura jedna od najučinkovitijih nefarmakoloških metoda za zaustavljanje upornog štucanja. Ciljano stimuliranje određenih točaka može utjecati na živčane putove povezane s refleksom štucanja.

Iako je ova metoda prvenstveno korisna za dugotrajno štucanje, sve više dokaza upućuje na njezinu učinkovitost čak i kod kratkotrajnih epizoda.

Valsalvin manevar

Ova tehnika, koja se često koristi za usporavanje ubrzanog rada srca, pokazala se korisnom i kod štucanja:

Duboko udahnite. Zatvorite nos i usta. Pokušajte "ispuhati" zrak kao da čistite uši tijekom leta. Držite 10-15 sekundi, zatim polako ispustite zrak.

Ova metoda povećava tlak u prsnom košu i može prekinuti ciklus štucanja.

Masaža karotidnog sinusa

Lagani pritisak na karotidni sinus (područje na vratu gdje se može osjetiti puls) može pomoći kod upornog štucanja. Međutim, ovu tehniku treba primjenjivati s oprezom i najbolje je da je izvodi zdravstveni stručnjak jer nepravilna primjena može uzrokovati probleme s krvnim tlakom ili srčanim ritmom.

Neobične, ali učinkovite metode

U svijetu medicine postoje i neke nekonvencionalne metode koje su pokazale iznenađujuće dobre rezultate.

Digitalna rektalna masaža

Ovo zvuči bizarno, ali postoji medicinski dokumentiran slučaj koji potvrđuje učinkovitost. Tijekom 1980-ih, dr. Francis M. Fesmire susreo se s pacijentom koji je štucao 72 sata zaredom, s učestalošću od 30 puta u minuti. Nakon što su sve konvencionalne metode zakazale, primijenjena je digitalna rektalna masaža koja je uspješno zaustavila štucanje.

Ova metoda, koja je opisana u znanstvenom časopisu New Scientist, djeluje stimuliranjem vagusnog živca, što može prekinuti refleksni luk štucanja. Naravno, ovo nije metoda koju biste trebali primjenjivati samostalno kod kuće!

Seksualna aktivnost

Prema dr. Richardsonu, seksualna aktivnost također može pomoći u zaustavljanju štucanja. Razlog leži u promjeni ritma disanja i preusmjeravanju tjelesnih podražaja, što može prekinuti refleks štucanja. Ova metoda, naravno, nije primjenjiva u svim situacijama, ali može biti zanimljiva alternativa.

Kada potražiti liječničku pomoć?

Iako je štucanje najčešće bezazleno i prolazi samo od sebe, postoje situacije kada biste trebali potražiti medicinsku pomoć:

● Ako štucanje traje dulje od 48 sati (uporno štucanje).

● Ako je praćeno bolovima u prsima, vrućicom ili otežanim disanjem.

● Ako uzrokuje probleme s jelom ili spavanjem.

● Ako se javlja često i bez očitog razloga.

Štucanje koje traje dulje od mjesec dana naziva se neukrotivim štucanjem i može biti znak ozbiljnijih zdravstvenih problema, uključujući:

● Refluks ili probleme s probavnim sustavom

● Određene vrste kile (hernije)

● Tumori povezani s mozgom ili prsima

● Moždani udar ili meningitis

● Upalu pluća

● Srčani udar

Dr. Josh Davenport iz New Yorka podsjeća na slučaj 68-godišnjeg muškarca koji je štucao četiri dana zaredom. Nakon elektrokardiograma otkriveno je da je pacijent imao srčani udar, iako nije pokazivao tipične simptome poput znojenja, slabosti ili boli u prsima.

Fascinantni slučajevi štucanja

Kada govorimo o štucanju, ne možemo zaobići neke fascinantne slučajeve koji su ušli u medicinsku povijest.

Charles Osborne – rekorder u štucanju

Amerikanac Charles Osborne drži Guinnessov rekord za najduže dokumentirano štucanje, nevjerojatnih 68 godina! Sve je počelo 1922. godine kada je podizao svinju tešku više od 150 kilograma. U tom trenutku je ozlijedio krvnu žilu u mozgu, što je rezultiralo gotovo cjeloživotnim štucanjem.

Na početku je štucao oko 40 puta u minuti, a s godinama se taj broj smanjio na oko 20 puta u minuti. Iznenađujuće, štucanje je prestalo samo od sebe u posljednjoj godini njegova života. Procjenjuje se da je tijekom života štucnuo više od 430 milijuna puta!

Još je fascinantnije što je Osborne naučio živjeti sa svojim stanjem – ženio se dvaput, imao osmero djece i vodio relativno normalan život. Jedini veći problem bio mu je otežano gutanje hrane u starijoj dobi.

Preventivne mjere za izbjegavanje štucanja

Ako ste skloni čestom štucanju, evo nekoliko preventivnih mjera koje možete poduzeti:

● Jedite sporije i temeljito žvačite hranu.

● Izbjegavajte prejedanje.

● Ograničite konzumaciju gaziranih pića i alkohola.

● Primjenjujte tehnike opuštanja ako vam stres često uzrokuje štucanje.

● Redovito vježbajte, što može poboljšati funkciju ošita.

Savjeti za roditelje: štucanje kod beba

Štucanje je vrlo često kod novorođenčadi i dojenčadi. Njihov ošit još nije potpuno razvijen, a refleks gutanja još se uvijek usavršava. Ako vaša beba često štuca, ne brinite – to je normalno i obično prolazi samo od sebe.

Nekoliko savjeta ako vaša beba ima štucanje:

● Pokušajte je nahraniti (polako).

● Nježno joj masirajte leđa.

● Promijenite položaj bebe.

● Dajte bebi dudu, što može pomoći u reguliranju disanja.

Štucanje kod beba rijetko traje dulje od nekoliko minuta i gotovo nikad ne uzrokuje nelagodu.

Štucanje je fascinantan fenomen ljudskog tijela koji, iako najčešće bezopasan, može biti izuzetno neugodan. Od tradicionalnih metoda poput zadržavanja daha do neobičnih tehnika poput digitalne rektalne masaže, postoje brojni načini za borbu protiv štucanja.

Najvažnije je zapamtiti da će većina epizoda štucanja proći sama od sebe u razumnom roku. Međutim, ako doživite dugotrajno ili često štucanje, posebno ako je praćeno drugim simptomima, svakako se obratite liječniku.

I na kraju, sljedeći put kada vas uhvati štucanje, umjesto da se oslanjate na narodne metode upitne učinkovitosti, možda vrijedi isprobati neki od znanstveno utemeljenih pristupa spomenutih u ovom članku. Vaš ošit bit će vam zahvalan!