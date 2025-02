Ove vitamine nipošto ne uzimajte zajedno, mogu oštetiti želudac

Podijeli :

Suplementi, odnosno, vitamini su svakodnevna rutina za bolje zdravlje velikog broja ljudi. Međutim, kombiniranje određenih vitamina i minerala "na svoju ruku" može biti opasno.

Ako uzimate terapiju željeza zajedno s magnezijem ili kalcijem, to može utjecati na apsorpciju željeza u krvi, te je liječenje anemije manje učinkovito, a uz to, može dovesti i do problema sa želucem.

S druge strane, vitamin B treba izbjegavati u kombinaciji s alkoholom, upozorila je na svom Instagramu wellness guru Natalie Jurado.

“Željezo se ne slaže dobro s kavom, čajem, kalcijem i magnezijem. Ono voli kiselo okruženje pa ga svakako uzimajte s vitaminom C”, istaknula je.

Željezo je ključni nutrijent u stvaranju crvenih krvnih zrnaca koja prenose kisik po tijelu. Međutim, ako se uzima uz šalicu crnog ili zelenog čaja ili kave, suplementi željeza mogu se vezati za tanine, biljne spojeve koji se nalaze u tim napicima, umjesto da ih tijelo apsorbira. Do ove interakcije dolazi samo ako se kava ili zeleni čaj i suplementi željeza uzimaju istovremeno, piše Daily Mail, a prenosi B92.

Također, liječnici su upozorili da uzimanje magnezija ili kalcija u isto vrijeme i gvožđa u većim dozama može da izazove gastrointestinalne probleme kao što su dijareja i zatvor.

Još jedan uobičajeni rizik njihovog kombiniranja je da se međusobno suprotstavljaju, odnosno da postaju neučinkoviti, što bi moglo dovesti do potencijalnog nedostatka vitamina ili minerala.

“Slična interakcija također se događa sa suplementima cinka i kalcija ili magnezija. Kurkuma ometa razrjeđivače krvi, lijekove za dijabetes i antacide, pa svakako razgovarajte sa svojim liječnikom o ovome. Neki ljudi misle da će uzimanje vitamina B spriječiti mamurluk. Ali vitamin B se neće apsorbirati ako pijete alkohol”, upozorila je Jurado.

Ograničene studije su pokazale da vitamin B može smanjiti simptome mamurluka, ali nema kliničkih dokaza koji bi sugerirali da je to tako. Druga istraživanja su također pokazala da alkohol inhibira apsorpciju hranjivih tvari, kao što su tiamin (vitamin B1), vitamin B12, folna kiselina i cink.

Koje kombinacije idu zajedno?

Jurado je predložila neke kombinacije suplemenata koji dobro funkcioniraju zajedno.

Kurkuma i crni papar. On povećava apsorpciju za oko 2.000 posto. Ne treba vam puno, dovoljan je prstohvat.

Vitamin D i mast. Vitamin D je topiv u mastima pa ga uzimajte uz obrok.

Vitamin B6, također, poboljšava apsorpciju magnezija.

Cink i proteini. Protein će pomoći cinku da efikasnije djeluje u vašem tijelu.

