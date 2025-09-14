tanja cegnar
Legendarna meteorologinja o povezanosti čovjeka i prirode: "Previše smo arogantni"
Meteorologinja Arsa i predsjednica slovenskog meteorološkog društva Tanja Cegnar govorila je o utjecaju vremena na ljude. "S prirodom smo povezani, priznali si to ili ne," rekla je za N1 Slovenija
Meteorologinja Tanja Cegnar dugi niz godina vodila je vremensku prognozu na nacionalnoj slovenskoj televiziji.
Stručnjakinja Agencije za okoliš ujedno je i predsjednica slovenskog meteorološkog društva, a proteklog je tjedna na međunarodnoj konferenciji Europske meteorološke unije u Ljubljani vodila radionicu o komunikaciji biometeoroloških sadržaja.
Povezanost čovjeka s prirodom
U svojim televizijskim prognozama uvijek je obraćala pozornost i na utjecaj vremena na raspoloženje i zdravlje. Što kaže o povezanosti čovjeka i vremena?
"Prije su ljudi živjeli puno povezanije s prirodom. Suvremeni način života udaljio nas je od nje. Danas želimo da sve bude po rasporedu, tražimo maksimalnu učinkovitost, sve mjerimo kroz novac ili rezultate, a puno manje obraćamo pažnju na našu povezanost s prirodom," kaže Cegnar.
"Imamo puno tehnologije i znanja, ali smo još uvijek povezani s prirodom, priznali to ili ne," uvjerena je. "To ne možemo ignorirati." Kako dodaje, to pokazuju i podaci, među njima i utjecaj vremenskih prilika na obolijevanje i smrtnost.
Temperaturna odstupanja
"Možda smo u odnosu prema prirodi pomalo previše arogantni. Nismo je podredili sebi. Svako malo nam na vrlo surov način pokaže: ne, još uvijek ste ljudi i dio ste prirode," kaže Cegnar.
U vrijeme njezina života vrijeme se znatno promijenilo, kaže Tanja Cegnar.
"Prosječna temperatura se u prosjeku podigla za dvije do tri stupnja, ali to je samo prosjek, odstupanja su još veća. Kad dođe do tih odstupanja, ljudi pate – bilo zbog imovine, bilo zbog našeg raspoloženja i zdravlja."
No vrijeme nije jedino što se promijenilo i što nas čini ranjivijima, dodaje meteorologinja. Njezinu izjavu možete pogledati u videu u nastavku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
