"Neočekivani" soj H3N2 mutirao sedam puta tijekom ljeta: Što to znači za ovu sezonu gripe?
Neočekivani soj virusa gripe A (H3N2), nazvan podtip K, trenutno podiže broj oboljelih u Kanadi, Engleskoj i Japanu.
Ovogodišnje cjepivo za sezonu 2025.–2026. nije savršeno usklađeno s podtipom K, ali bi i dalje trebalo pružati snažnu zaštitu od teških oblika bolesti.
Rastuća zabrinutost zbog situacije u drugim zemljama
Kanada, Ujedinjeno Kraljevstvo i Japan bilježe porast slučajeva gripe, a prvi podaci pokazuju da širenje potiče podtip K — varijanta virusa gripe A (H3N2), navodi Global Center for Health Security, a prenosi EverydayHealth. Ako se ova varijanta proširi i u SAD-u, mogla bi stvoriti dodatne probleme.
Studija objavljena ovog mjeseca u BMJ-u predviđa da bi sezona gripe 2025.–2026. u Ujedinjenom Kraljevstvu, koja je počela ranije nego obično, mogla biti jedna od najtežih do sada. Dominantni soj H3N2 mutirao je sedam puta tijekom ljeta, što ga čini ozbiljnijim nego što je uobičajeno. U Japanu su zdravstvene vlasti proglasile epidemiju gripe zbog neuobičajeno visokog broja slučajeva za ovo doba godine.
Infektolog William Schaffner iz Medicinskog fakulteta Vanderbilt smatra da je “samo pitanje vremena” kada će se podtip K pojaviti u SAD-u, možda čak i prije nego što saznamo, jer je "gripi ne treba putovnica" zbog nedavnog gašenja vlade bilo manje ažuriranih podataka iz CDC-a.
Moguća “neusklađenost” cjepiva
Nedavno su kanadski znanstvenici upozorili da ovogodišnje cjepivo nije najbolje usklađeno s podtipom K. Budući da se ovogodišnja formulacija nije prvenstveno bazirala na ovoj varijanti, postoji veća mogućnost da će virus lakše izbjeći zaštitu cjepiva, što može povećati broj infekcija.
Formule cjepiva za sjevernu hemisferu svake se godine ažuriraju prema varijantama koje su dominirale u južnoj hemisferi prethodne sezone. Ovogodišnje cjepivo obuhvaća zaštitu od virusa gripe A (H1N1), A (H3N2) i jednog tipa gripe B. No, kako je podtip K počeo naglo rasti tek na kraju južnohemisferne sezone, proizvođači cjepiva ga nisu posebno ciljali.
Rani laboratorijski podaci iz SAD-a pokazuju da je oko 63 % uzoraka gripe A bilo H3N2, a 37 % H1N1, iako još nije jasno koliki se udio odnosi na podtip K.
Stručnjaci upozoravaju da H3N2 — sada dominantan soj — često uzrokuje težu bolest, osobito kod starijih osoba.
Cjepivo i dalje pruža značajnu zaštitu
Iako bi cjepivo moglo biti djelomično neusklađeno s podtipom K, očekuje se da će i dalje znatno smanjiti rizik od zaraze te, još važnije, od teških oblika bolesti, hospitalizacija i smrti.
Infektolog Aaron Glatt ističe da se virusi gripe stalno mijenjaju i da ne postoji univerzalno cjepivo. Sezonsko cjepivo temelji se na podacima iz južne hemisfere, pa nesavršenosti uvijek postoje. No cijepljene osobe i dalje su bolje zaštićene, a čak i ako obole, obično imaju blaži oblik bolesti.
Rana istraživanja u Ujedinjenom Kraljevstvu pokazuju učinkovitost cjepiva protiv hospitalizacija u uobičajenom rasponu: 70–75 % kod djece te 30–40 % kod odraslih.
Tko se treba cijepiti?
CDC preporučuje godišnje cijepljenje protiv gripe za sve starije od 6 mjeseci, uz poseban naglasak na rizične skupine: starije osobe, trudnice, kronične bolesnike, osobe sa slabijim imunitetom i malu djecu. Tijekom sezone 2024.–2025. gotovo 9 od 10 djece koja su umrla od gripe nije bilo potpuno cijepljeno.
Čak i zdrave osobe mogu jako oboljeti, pa stručnjaci potiču cijepljenje svih — i ranjivih i njihovih bližnjih — kako bi se spriječilo širenje virusa.
Iako sezona gripe obično doseže vrhunac u siječnju ili veljači, još uvijek nije kasno za cijepljenje. No, Schaffner savjetuje da se ne čeka: imunološkom sustavu treba oko 10 do 14 dana da razvije punu zaštitu.
