"Neočekivani" soj H3N2 mutirao sedam puta tijekom ljeta: Što to znači za ovu sezonu gripe?

Studija objavljena ovog mjeseca u BMJ-u predviđa da bi sezona gripe 2025.–2026. u Ujedinjenom Kraljevstvu, koja je počela ranije nego obično, mogla biti jedna od najtežih do sada. Dominantni soj H3N2 mutirao je sedam puta tijekom ljeta, što ga čini ozbiljnijim nego što je uobičajeno. U Japanu su zdravstvene vlasti proglasile epidemiju gripe zbog neuobičajeno visokog broja slučajeva za ovo doba godine.