Podijeli :

Izvor: Pexels / Photo by Yan Krukov

Vrijeme koje se često u narodu naziva babinje predstavlja oporavak nakon poroda, vrijeme u kojem se žensko tijelo ponovno prilagođava i vraća u stanje prije trudnoće. Brojne promjene, prilagodbe i navike normalan su tijek ovog prolaznog razdoblja zbog čega mnoge prvorodilje zanima koliko traje oporavak nakon poroda.

Rođenje je prirodan proces no iziskuje mnogo tjelesnog napora zbog čega nakon poroda slijedi razdoblje ozdravljenja i oporavka. Nije neobično da kod nekih žena treba proći i oko godine dana kako bi se tijelo u potpunosti oporavilo. Dužina trajanja oporavka nakon rađanja najčešće nije nikakav znak za zabrinutost, ali je sasvim jasno da majke zanima koliko vremena treba proći da bi se ponovno mogle vratiti normalnim aktivnostima, kada mogu vježbati nakon poroda, ali i kada će tijelo ponovno “doći k sebi”.

Koliko traje oporavak nakon poroda?

Uobičajeno trajanje oporavka nakon poroda ili babinja je oko šest do osam tjedana. To je obično period koji je potreban da se tijelo oporavi od porođaja. Važno je napomenuti da je svako žensko tijelo individualno, a i svaki porod je drugačiji te je jasno da će i oporavak nakon poroda drugačije izgledati.

Trajanje babinja ovisi o tome i kako je protekao porod te je li se radilo o vaginalnom porodu ili carskom rezu.

Tempo oporavka kod vaginalnog poroda je također individualan i različit. Obično se događa da kod žena koje prvi puta rađaju oporavak traje nešto dulje, a one kojima to nije prvi porod će vjerojatnije imati brži i lakši oporavak.

Trajanje oporavka nakon vaginalnog poroda

Službeno trajanje oporavka nakon poroda je šest do osam tjedana nakon rađanja, ali se zato napominje kako neki simptomi oporavka nestaju tek nakon nekoliko mjeseci ili čak godinu dana nakon porođaja.

Kod svake žene se oporavak odvija različitim tempom i ne treba se osjećati zabrinutost ako on traje duže nego kod drugih žena. Najduže vrijeme oporavka nakon poroda je kod žena koje su rodile vaginalnim putem jer se pojavljuje izražena bol i osjetljivost na području vagine i međice.

Oporavak prvi tjedan nakon poroda

U prvom tjednu nakon poroda je uobičajen obilni krvavi vaginalni iscjedak jake, crvene boje naziva lochia. Crvenilo je izrađeno i na području vagine i međice. Ovo je period kada se počinje proizvoditi mlijeko što može biti bolno za majku jer dojke počinju biti otečene, teške i veće.

Parenhim dojke: Jesu li grudi s gustim tkivom pod većim rizikom od karcinoma?

Osim bolnosti u dojkama, bol se osjeća i u maternici koja počinje izaziva bolne grčeve jer se smanjuje na veličinu prije trudnoće i mijenja svoju funkciju. Ovi grčevi nakon poroda često se uspoređuju s menstrualnim grčevima.

Nije neobično da majka u prvih nekoliko tjedana osjeća iscrpljenost, umor i bol u cijelom tijelu. Čest simptom oporavka nakon poroda su i nemogućnost obavljanja velike nužde te problemi s mokrenjem.

Oporavak može trajati do osam tjedana

U drugom periodu nakon poroda se počinje smanjivati količina vaginalnog iscjetka, no on se može pojavljivati sve do petog tjedna. Obično postaje tamno crvene boje, a kasnije žute i svjetlo sive. Ako je bilo šavova, oni u ovom periodu zarastaju pa mogu biti bolni ili svrbjeti.

Vaginalni iscjedak: Uzrok, simptomi i kada zbog ovog morate ići ginekologu? Žuti iscjedak iz rodnice: Uzrok, simptomi i kada morate ginekologu?

Vaginalni iscjedak nakon poroda se uglavnom prestaje pojavljivati oko šestog tjedna ili je do tada vrlo oskudan. Kada iscjedak postaje bjelkast, to je znak da je mjesto posteljice potpuno zacijelilo. Kod žena koje doje ovaj oporavak posteljice može biti brži. U ovom periodu, sve dok traje iscjedak, preporučuje se izbjegavanje spolnih odnosa.

Maternica se do šestog tjedna obično već vratila u normalnu veličinu te su bolovi sve manje izraženi. Bol na mjestu poroda i dalje može biti prisutna. Nakon šest mjeseci se mnoge žene vraćaju svojim svakodnevnim aktivnostima.

Oporavak nakon poroda u slučaju carskog reza

Tijelu je potrebno dosta vremena da se oporavi nakon poroda i kad se radi o carskom rezu. Iako se u ovom slučaju ne javlja bol na mjestu vagine kod šivanja, bol na mjestu reza se pojavljuje odmah nakon poroda. Nakon carskog reza žene ne smiju ništa podizati i obično im je potrebna pomoć pri ustajanju i hodanju.

Hormoni nakon poroda: Mogu izazvati veliku sreću, ali i agresiju i tugu

Obično se bolovi pojavljuju u dojkama koje počinju otjecati zbog stvaranja mlijeka te u maternici koja se polako vraća u normalnu veličinu.

Također je prisutan krvavi iscjedak iz vagine koji može trajati do šest tjedana.

Oporavak nakon carskog reza uključuje nešto više odmora te se ni do petog tjedna majke ne bi smjele previše kretati niti nešto podizati. Oporavak je obično potpun nakon šestog tjedna kada žena smije upravljati vozilima, no i dalje se ne preporučuje podizanje teških predmetima.

U ovom periodu se može vratiti svojim svakodnevnim aktivnostima iako bol, nelagoda i manjak osjeta na mjestu reza i dalje može biti prisutan.

Drugi simptomi nakon poroda

Osim bolova koji se pojavljuju zbog promjene u tijelu, mogu se pojaviti i simptomi koji naizgled nisu povezani s porodom. To su primjerice masnice ispod očiju ili modrice na različitim dijelovima tijela, najčešće prsima.

Što ponijeti u rodilište? Popis svega što vam treba za vas i bebu na porodu

Podljev ispod oka može nastati zbog velikih fizičkih napora za vrijeme poroda, a uz to se mogu pojaviti i krvave oči. Ovo nastaje zbog snažnog tiskanja i napora.

Modrice se pojavljuju iz istog razloga i to obično na području lica i prsa, ali nestaju u roku nekoliko dana nakon poroda.

Većina promjena na ženskom tijelu nakon poroda nije za zabrinutost, no da bi što lakše prošle ovaj period potrebno je odmaranje, mirovanje i slušanje liječničkih preporuka.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.