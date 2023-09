Oprezno s unosom ovog vitamina! Prevelika doza može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Kada je riječ o unosu vitamina, i tu treba pripaziti da ne pretjerate jer to može dovesti do ozbiljnih posljedica. Kad je u pitanju vitamin D, poznato je da je jedan od glavnih izvora ovog vitamina sunčeva svjetlost. No, neke namirnice, poput lososa, jaja, nekih gljiva i obogaćenih mliječnih proizvoda, također su dobri izvori ovog vitamina.

Unos dovoljne količine vitamina D je izuzetno važno, osobito za starije od 70 godina. Vitamin D povezan je s unosom kalcija, koji pomaže u izgradnji koštanog tkiva. S obzirom na to da se gustoća kostiju počinje razgrađivati nakon 50. godine života, odabir hrane bogate kalcijem i unos dovoljne količine vitamina D ključni su za jačanje kostiju koje stare i sprječavaju probleme sa zdravljem kostiju.

Međutim, pretjerani unos vitamina D može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme.

Međutim, pretjerani unos vitamina D može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme.

Znakovi trovanja

Prošle godine zabilježen je slučaj muškarca koji je bio hospitaliziran na tri mjeseca nakon što je doživio povraćanje, mučninu, bolove u trbuhu, grčeve u nogama, tinitus, suha usta, povećanu žeđ, proljev i gubitak težine. Ti su simptomi bili posljedica predoziranja suplementima vitamina D.

Naime, iako je trovanje vitaminom D rijetka pojava, može doći do toga ako je tijelo previše izloženo ovom vitaminu putem suplemenata. Do trovanja neće doći izlaganjem suncu, a suplementi su najvjerojatnije uzrok bilo kakve toksičnosti vitamina D koju bi pojedinac doživio.

Dugotrajna toksičnost vitamina D uzrokuje povišene razine kalcija u krvi. Visoke razine kalcija mogu dovesti do oštećenja tkiva i krvnih žila, kao i do nekih od ranije navedenih teških simptoma – mučnine, slabosti, povraćanja i učestalog mokrenja, piše TheHealthy i savjetuje da najprije razgovarate sa svojim liječnikom ako se odlučite na unos suplemenata.

