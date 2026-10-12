zarazna virusna bolest
Rubeola: Uzrok, simptomi i liječenje opasne zarazne bolesti koja često napada najmlađe
Rubeola, poznata i kao crljenac ili crljenica, zarazna je virusna bolest koja kod većine ljudi prolazi bez većih problema, ali može biti opasna za fetus. Karakterizira ju svijetlo ružičasti osip i natečene limfne žlijezde, kao i drugi blagi simptomi. Ne postoji specifičan lijek za ovu bolest, već se uzimaju lijekovi koji ublažavaju simptome.
Rubeolu mnogi uspoređuju s ospicama, ali postoje određene razlike. Rubeola ima blaže simptome i lakše se tretira. Jednako tako, postoji cjepivo za ovu bolest koje se prima u dvije doze kod djece pa je i manja opasnost od zaraze.
Što je rubeola?
Rubeola je zarazna infekcija koja se najlakše prepoznaje po sitnom crvenkastom osipu. Zbog kratkog trajanja ponekad se naziva i "trodnevnim ospicama".
Iako zvuči slično, rubeola nije isto što i ospice. Riječ je o dvije različite bolesti koje uzrokuju različiti virusi. Rubeola se teže prenosi i obično je mnogo blaža od ospica.
Bolest najčešće pogađa djecu, pogotovo onu između 5. i 9. godine života, a mogu je dobiti i odrasli.
Zahvaljujući cjepivu, rubeola je danas rijetka u mnogim zemljama.
U Hrvatskoj se u prosjeku prijave dvije oboljele osobe godišnje, osim 2007. kada je bilo prijavljeno 39 slučajeva, prema podacima koje navodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.
Što uzrokuje rubeolu?
Rubeolu uzrokuje virus rubeole (RuV) koji se prenosi s osobe na osobu kapljičnim putem, kada zaražena osoba kašlje ili kiše. Zaraziti se može i dodirom površine na kojoj su kapljice s virusom, ako se nakon toga rukama dotaknu usta, nos ili oči, kao i dijeljenjem hrane i pića sa zaraženom osobom.
Zaražena osoba može biti zarazna otprilike tjedan dana prije pojave osipa pa sve do tjedan dana nakon što osip nestane. Mnogi nemaju nikakve simptome pa se virus često širi, a da oboljeli ni ne zna da je bolestan.
Najveći rizik od zaraze imaju osobe koje nisu cijepljene, dojenčad i mala djeca koja još nisu primila obje doze cjepiva, ali i fetus koji bolest može dobiti preko krvotoka majke.
Kako prepoznati rubeolu?
Simptomi rubeole najčešće se javljaju 13 do 20 dana nakon izlaganja virusu. Prvo se javljaju blagi simptomi, a dva do tri dana kasnije se javlja i osip.
Najčešći simptomi rubeole su:
- sitan ružičasti ili crveni osip koji počinje na licu i vratu, a širi se na trbuh, ruke i noge
- blago povišena temperatura
- otečeni i bolni limfni čvorovi na zatiljku, stražnjem dijelu vrata i iza ušiju
- začepljen nos ili curenje iz nosa
- glavobolja
- konjuktivitis
- grlobolja i kašalj
- bolovi u mišićima i zglobovima, osobito kod žena
- opći osjećaj umora i slabosti
Ako trudnice primijete ove simptome, važno je da se što prije obrate liječniku. Kod male djece osip je često prvi znak bolesti.
Kako se rubeola liječi?
Ne postoji lijek koji izravno uništava virus rubeole i skraćuje trajanje bolesti. Rubeola obično prolazi sama od sebe, a liječenje se svodi na ublažavanje simptoma. Najvažnije je mirovati i odmarati i uzimati dovoljno tekućine.
Također, pomoći mogu i tablete protiv bolova i snižavanja temperature, kao i lijekovi za tretiranje simptoma prehlade.
Oboljeli bi trebali ostati kod kuće i izbjegavati kontakt s drugima, osobito s trudnicama i osobama oslabljenog imuniteta, sve do tjedan dana nakon pojave osipa.
Trudnicama izloženima virusu liječnik može dati hiperimuni globulin, protutijela koja pomažu u borbi protiv virusa i ublažavaju simptome.
Najučinkovitija zaštita je kombinirano cjepivo protiv ospica, zaušnjaka i rubeole koje se daje u dvije doze i pruža doživotnu zaštitu.
Prva doza se daje nakon navršene prve godine života, a druga prilikom upisa u prvi razred osnovne škole.
Koje su komplikacije kod rubeole?
Za većinu djece i odraslih rubeola je blaga bolest koja prolazi bez posljedica. Pravu opasnost predstavlja za trudnice i nerođenu djecu. U ovom slučaju može doći do trajnog oštećenja djeteta, do kongenitalnog rubeola sindroma, a može doći i do pobačaja. Između 12. i 20. tjedna trudnoće posljedice su obično blaže, a nakon 20. tjedna rijetke.
Osim toga, kod nekih osoba može doći do: upale zglobova, smanjenog broja trombocita, infekcije uha ili upale mozga. Ipak, ove su posljedice rijetke i većina osoba će infekciju proći s blagim simptomima.
Zaključak
Rubeola je virusna infekcija koja se može javiti kod djece i odraslih. Javlja se 13 do 20 dana nakon zaraze, a glavni simptom joj je mrljasti osip po određenim dijelovima tijela koji traje nekoliko dana. Postoji cjepivo za rubeolu u dvije doze pa je i mala opasnost od zaraze. Ipak, ova virusna infekcija je opasna za trudnice i fetus.
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