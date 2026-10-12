Rubeola: Uzrok, simptomi i liječenje opasne zarazne bolesti koja često napada najmlađe

Rubeolu uzrokuje virus rubeole (RuV) koji se prenosi s osobe na osobu kapljičnim putem, kada zaražena osoba kašlje ili kiše. Zaraziti se može i dodirom površine na kojoj su kapljice s virusom, ako se nakon toga rukama dotaknu usta, nos ili oči, kao i dijeljenjem hrane i pića sa zaraženom osobom.