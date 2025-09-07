Bakterijska infekcija
Tuberkuloza oka: Uzrok, simptomi i kako liječiti problem koji može dovesti do sljepoće?
Tuberkuloza oka je rijetka infekcija oka koju izaziva bakterija Mycobacterium tuberculosis. Ista ova bakterija uzrokuje i tuberkulozu pluća. Kod ove bolesti oka se javljaju razni simptomi i to u bilo kojem dijelu oka. Tretira se antibioticima koji ujedno i sprječavaju pojavu komplikacija.
Osim na plućima, tuberkuloza se može pojaviti i u oku. Tuberkuloza oka nije toliko česta pojava, a dobra je vijest da se može tretirati. Simptomi se razlikuju od osobe do osobe, a uzrok infekcije je bakterija.
Kako prepoznati tuberkulozu oka?
Prije svega treba znati da je ovo rijetka infekcija koja se javlja kod osoba koje žive u zemljama u razvoju.
Što se tiče simptoma bolesti, kod nekih neće biti posebnih simptoma i neće ni znati da imaju ovu bolest, dok će se kod drugih pojaviti simptomi koji su karakteristični za bilo koju infekciju oka.
Tako su najčešći simptomi:
- crvenilo oka
- bol u oku
- osjetljivost na svjetlost
- zamagljen vid
- leteće "mušice" u očima
- bljeskovi svjetla
- glavobolja
Što uzrokuje tuberkulozu oka?
Tuberkulozu u oku uzrokuje bakterija Mycobacterium tuberculosis. Ova bakterija može izravno ući u oko ili može krvlju putovati iz zaraženih pluća do oka. Ovo je ujedno i najčešći način zaraze.
Još jedna opcija kako se može dobiti tuberkuloza oka je reakcija oka na molekule u mrtvim stanicama bakterije.
U većem su riziku od dobivanja tuberkuloze oka osobe koje su imale ili imaju tuberkulozu pluća, osobe koje imaju oslabljen imunološki sustav, HIV, dijabetes ili malnutriciju.
Kako se tretira tuberkuloza oka?
Ova infekcija se tretira antibioticima kako bi se ubile bakterije. Isti antibiotici se uzimaju i za tuberkulozu pluća. Osim toga, u određenim slučajevima će trebati uzimati i kortikosteroide.
Uzima se cijeli niz antibiotika i to u dva navrata. Prvo razdoblje traje dva mjeseca, a drugo četiri mjeseca. U nekim slučajevima se vrijeme uzimanja lijeka može i produžiti, kada liječnik zaključi da se infekcija nije povukla.
Nekada će se morati uzimati i kortikosteroidi kako bi se smanjio rizik od oštećenja.
Važno je uzimati antibiotike do kraja i kada su simptomi prestali kako se bakterija ne bi vratila.
Što kada se tuberkuloza oka ne tretira?
Baš kao i kod svake bolesti, ako se infekcija ne tretira mogu nastati dodatne komplikacije i problemi. Tako može doći do glaukoma ili čak gubitka vida.
Ipak, kada se tretira kako treba, bolest neće izazvati probleme ni poteškoće. Nakon korištenja antibiotika će se povući, a nestat će i simptomi.
Zaključak
Tuberkulozu oka izaziva bakterija koja uzrokuje i tuberkulozu pluća. Javljaju se razni problemi u očima, a bolest se tretira antibioticima. Ipak, ako se ne liječi, može doći do komplikacija pa i gubitka vida.
