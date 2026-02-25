30. međunarodni sajam GAST u Areni Zagreb: Ključna B2B platforma za ugovaranje poslova uoči sezone

Od 26. do 28. veljače u Areni Zagreb održava se 30. jubilarno izdanje međunarodnog sajma GAST – najvećeg HoReCa poslovnog događaja u regiji, koji tradicionalno označava početak intenzivnih priprema za turističku sezonu. U tri sajamska dana očekuje se više od 1.000 izlagača, suizlagača i brendova iz Hrvatske i inozemstva, a organizatori ističu kako je riječ o središnjoj regionalnoj platformi za ugovaranje opskrbe, prezentaciju noviteta i sklapanje poslova u segmentima hotelijerstva, ugostiteljstva i turizma.