30. međunarodni sajam GAST u Areni Zagreb: Ključna B2B platforma za ugovaranje poslova uoči sezone
Ne propustite tri dana poslovnog povezivanja, degustacija, promocija, sajamskih popusta do 15 % i susreta s više od tisuću izlagača: sve od 26. do 28. veljače.
Od 26. do 28. veljače u Areni Zagreb održava se 30. jubilarno izdanje međunarodnog sajma GAST – najvećeg HoReCa poslovnog događaja u regiji, koji tradicionalno označava početak intenzivnih priprema za turističku sezonu. U tri sajamska dana očekuje se više od 1.000 izlagača, suizlagača i brendova iz Hrvatske i inozemstva, a organizatori ističu kako je riječ o središnjoj regionalnoj platformi za ugovaranje opskrbe, prezentaciju noviteta i sklapanje poslova u segmentima hotelijerstva, ugostiteljstva i turizma.
Profesionalci iz HoReCa sektora mogu se registrirati za besplatne VIP poslovne ulaznice putem službene stranice sajma: www.gastfair.com
30 godina tradicije i kontinuiteta u HoReCa sektoru
Tri desetljeća postojanja GAST potvrđuje njegovu poziciju jednog od najdugovječnijih i najvećih specijaliziranih sajmova regije. Termin održavanja – neposredno prije glavne turističke sezone – dodatno učvršćuje njegovu ulogu kao mjesta na kojem se definiraju dobavljački lanci, formiraju vinske karte, biraju novi prehrambeni proizvodi i oprema te donose operativne odluke za sezonu 2026.
U kontekstu rasta turističkog sektora i sve veće konkurencije destinacija, ove godine naglasak je stavljen na podizanje kvalitete ponude, diferencijaciju i implementaciju inovativnih rješenja u poslovanju.
Fokus na trendove, inovacije i optimizaciju poslovanja
Ovogodišnje izdanje donosi presjek trendova koji oblikuju HoReCa tržište, kao što su: ekološka profesionalna higijenska rješenja i sigurnosna oprema, premium namirnice i diferencirani prehrambeni proizvodi, inovacije u segmentu pića (craft i premium kategorije, miksologija, funkcionalna pića), smrznuti i convenience program za optimizaciju operativnih procesa, mini HoReCa formati i rješenja prilagođena hotelima, barovima i restoranima kao i dizajnerska te funkcionalna rješenja za opremanje interijera i terasa.
Uz predstavljanje noviteta, izlagači nude i sajamske popuste do 15 %, što dodatno potiče konkretne nabavne odluke i zaključivanje ugovora na licu mjesta.
Stručni program i razvoj identiteta hrvatske gastronomije
Stručni dio programa uključuje okrugli stol na temu „Ima li hrvatska gastronomija identitet ili samo jelovnik?”, u organizaciji studija Hotelijerstvo i gastronomija Sveučilišta u Splitu, čime se otvara rasprava o dugoročnoj konkurentnosti domaće gastronomije i njezinoj tržišnoj poziciji.
U okviru GAST-a i u organizaciji tvrtke Mainardi Food, održava se Caputo Pizza Cup Croatia, kvalifikacijsko natjecanje za svjetsko prvenstvo pizzaiola u Napulju, čime se hrvatski sektor dodatno povezuje s međunarodnom profesionalnom scenom.
Ove će se godine na GASTU-u grad Split predstavit će kao suvremena mediteranska destinacija snažnog identiteta i razvijenog obrazovnog sustava u turizmu i ugostiteljstvu, dok humanitarni segment „Poznati u kuhinji” potvrđuje društvenu odgovornost manifestacije.
Radno vrijeme sajma je četvrtak i petak od 9.30 do 19.00 sati, a u subotu od 9.30 do 18.00 sati.
Generalni sponzori jubilarnog izdanja GAST-a ove godine su Mainardi Food, tvrtka specijalizirana za distribuciju prehrambenih proizvoda i opreme za HoReCa sektor te dugogodišnji pouzdan partner restoranima, pizzerijama, hotelima i drugim ugostiteljskim objektima, te Gastrodizajn, tvrtka koja nudi cjelovita rješenja za profesionalne kuhinje kroz zastupstvo renomiranih proizvođača profesionalne opreme i posuđa, poznate po pouzdanosti, inovativnosti i visokoj učinkovitosti.
Više informacija: www.gastfair.com
