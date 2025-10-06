Cijene nafte porasle, evo točnih iznosa

Cijene nafte porasle su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima iznad 65 dolara budući da su vodeći proizvođači protegnuli razdoblje postupne normalizacije opskrbe gotovo do kraja godine.
Na londonskom je tržištu cijena barela nakon podneva bila viša za 79 centi nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine i iznosila je 65,32 dolara. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 69 centi višoj cijeni, od 61,57 dolara.
Pozornost trgovaca zaokupila je na početku tjedna odluka skupine vodećih proizvođača o opskrbi.
Skupina od osam članica Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njihovih saveznika odlučila je, nakon listopada, plasirati na tržište dodatnih samo 137 tisuća barela dnevno i u studenom.
Odluka skicira otprilike četiri puta slabiji tempo normalizacije opskrbe nego na početku jeseni, uz napomenu 'osmorke' da su prognoze za svjetsko gospodarstvo "stabilne", a tržišni pokazatelji "trenutno zdravi", sudeći po "niskoj razini zaliha".
Još prošli tjedan izvori su bili naznačili da bi Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Kazahstan, Alžir i Oman mogli ponovo na tržište plasirati znatno više nafte.
Uteg cijenama bili su pak podaci o isporukama iz Venezuele, koja je u rujnu izvezla najviše nafte od veljače 2020. godine, u prosjeku 1,09 milijuna barela dnevno, prema podacima o transportu i dokumentima državne tvrtke PVDSA.
OPEC je odvojeno objavio da je barel košarice nafte njegovih članica u petak pojeftinio 34 centa, na 65,48 dolara.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
