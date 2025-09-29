Hajdaš Dončić: Orban se ne želi odreći ruske nafte

"Orban se ne želi odreći ruske nafte, to je činjenica, i zato mu smeta određena cijena, koja, pod navodnicima, njemu nije prihvatljiva. Mislim da će Orban i njegov kolega iz Slovačke morati malo promijeniti svoju politiku, jer živimo u izazovnim vremenima, ne znamo što će biti sutra i nadam se da se neće dogoditi u bliskoj budućnosti neki Franz Ferdinand, pod navodnicima, naravno, te da cijela Europa zbog agresije Rusije ne skrene krivo", rekao je Hajdaš Dončić.