Debelo su potplaćeni, a dio naknade im daju na ruke: "Sve više nas odlazi u Austriju i Njemačku"

Dok su je jedni upozoravali da je poslodavac time oštećuje, drugi su branili takav model. "Ako dobiješ na ruke, onda te negdje pali za lovu. Mirovinsko, zdravstveno ili plaća k'o plaća. Ništa na ruke, sve na račun", glasio je jedan od najpopularnijih komentara. Međutim, drugi korisnik ponudio je suprotnu perspektivu koja odražava duboko nepovjerenje u državni sustav. "Radije ću da plati 1050 eura brutto za minimalac i razliku od 1150 eura da meni. Lako ja sam sebi složim bolju mirovinu nego naš mirovinski sustav", napisao je, dodajući da je bolje sam ulagati novac nego ovisiti o sustavu za koji smatra da je upitan.