Digitalna i AI era: Nova pravila za državna poduzeća zbog ulaska u OECD

"Digitalna transformacija je donijela promjene u svim razinama poslovanja, a sada se AI-jem može sagledati i cijeli poslovni model te optimirati, inovirati i sl. U obzir treba uzeti i vrlo intenzivne promjene u svijetu s neočekivanim događajima, novim vrstama rizika te potrebu ubrzanja svih tih procesa na više razina. Jedna je činjenica da Hrvatska ulazi u OECD kao svjetsku organizaciju, druga je da na nacionalnoj sami razvijamo pojedine djelatnosti gdje su u centru pojedina državna poduzeća, treća je da moramo razvijati menadžerske sposobnosti i mehanizme, a četvrta razina osobni razvoj u čemu se svi moramo mijenjati i naviknuti raditi sa AI-jem”, poručio je Vidović.