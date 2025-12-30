Građani pohrlili vratiti kovanice kuna u HNB: Ovaj Poljak je apsolutni pobjednik

U opticaju je još uvijek 74,28 milijuna novčanica kuna i 2,17 milijardi kovanica. Vrijednosno, to je 3,05 milijardi kuna u novčanicama i 1,16 milijardi kuna u kovanicama. U odnosu na stanje iz srpnja 2022., kada je donesena odluka o uvođenju eura, dosad je povučeno 27,6 posto kovanica po komadu, odnosno 43,7 posto po vrijednosti, što je slično i u drugim zemljama europodručja.