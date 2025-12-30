srijeda zadnji dan
Građani pohrlili vratiti kovanice kuna u HNB: Ovaj Poljak je apsolutni pobjednik
Otkucava rok za zamjenu kovanica kuna, a oni koji su čekali zadnji trenutak sada sate provode u redovima. Koliko je još kuna u opticaju i što ako sutra ne stignete – donosimo u prilogu Matea Kellera.
Apel da se zamjena kovanica ne ostavlja za posljednji dan mnogi su, čini se, shvatili olako.
"A ne znam, valjda sam bio nemaran. Neki savjet za one koji su na kraju reda? Ko će čekat će čekat, ko neće neće", rekao nam je jedan građanin, dok drugi dodaje:
"Ne čekamo puno jedno dva sata. Nekima je to puno? Pa nije puno. još ću čekat 4 taman. Mislim da neću doć prije 4 sata na red."
Koliko su građani čekali?
"Gužva je velika čeka se i po dva sata. Količina kovanica je 50-60 eura. A razlog je lijenost. Sutra ćemo, sutra ćemo. I sad kada dođe zadnji dan, nema više sutra ćemo.."
"3 sata. Stalno se odgađa i sad je evo zadnji dan. Za to nešto malo sitnih čekati i po 3 sata. Trebali bi dozvolit da se može i poslije Nove godine. I krupno i sitno", smatra građanka.
U opticaju je još uvijek 74,28 milijuna novčanica kuna i 2,17 milijardi kovanica. Vrijednosno, to je 3,05 milijardi kuna u novčanicama i 1,16 milijardi kuna u kovanicama. U odnosu na stanje iz srpnja 2022., kada je donesena odluka o uvođenju eura, dosad je povučeno 27,6 posto kovanica po komadu, odnosno 43,7 posto po vrijednosti, što je slično i u drugim zemljama europodručja.
"Prvenstvo mi smo turistička zemlja gdje je veliki dio novaca iznesen iz republike Hrvatske, dio će ostati kod naših građana iz sentimentalnih razloga. To je tako i u drugim zemljama koje su vraćale euro. Prosjek vraćanja kovanica iznosi je između 23 i 50 posto"; rekao je HNB-ov Tihomir Mavriček.
Polljak vratio deset tisuća kuna u kovanicama
Da se radi o velikim iznosima, pokazuje i primjer poljskog državljanina koji ističe kako danas vraća čak deset tisuća kuna u kovanicama.
"Bio sam mnogo puta u hrvatskoj na odmoru. I sad mi više ne trebaju."
Iz HNB-a poručuju da postoji i druga opcija: kovanice se mogu poslati poštom.
Kovanice se mogu vratiti i poštom
"Osim neposrednog dolaska u Jurišićevu 17, novac se može vratit i putem poštanske pošiljke sutra do kada rade bilo koji pružatelji poštanskih usluga. sve ono što ćemo mi zaprimili i nakon nove godine, a ima datum 31.12. mi ćemo obraditi i ljudima poslati novac", pojasnio je Mavriček.
Najviše što jedna osoba može vratiti u kovanicama je 15 tisuća kuna, a najniži zabilježeni iznos bio je tek 50 lipa što je manje od deset centi. Važno je znati da se zamjena novčanica nastavlja i nakon 31. prosinca, bez vremenskog ograničenja.
