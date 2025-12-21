Zašto su među napadačima na strane radnike često mladi?

"Strani radnici u pravilu nemaju samostalan uvid u to je li poslodavac doista podnio zahtjev za izdavanje ili produljenje radne dozvole, već se moraju oslanjati isključivo na njegovu informaciju. U takvim okolnostima moguće je da radnik boravi u Hrvatskoj bez da je svjestan da mu status nije uredan, što predstavlja ozbiljan izvor pravne i osobne nesigurnosti. Nesigurnost dodatno pojačavaju dugotrajni postupci promjene poslodavca jer se na novu radnu dozvolu ponekad čeka i do 11 mjeseci, tijekom kojih strani radnik nema pravo raditi", istaknula je.