Mala i siromašna zemlja, a geopolitički silno važna? "I tamo traje sraz Rusije i Zapada"

Moldavija koja je dugo nakon osamostaljenja bila u ekonomskom i političkom zagrljaju Rusije, teži članstvu u Europskoj uniji, što je bio jedan od razloga proglašenja rumunjskog jezika službenim, budući da je jedan od službenih jezika EU-a. Od 2022. godine i ruske agresije na Ukrajinu, zadobila je znatno veću pažnju europskih čelnika, a i službenu kandidaturu za članstvo u EU-u. Usto, gotovo milijun Moldavaca ima i rumunjsko državljanstvo što im već sada omogućava lakše kretanje i zapošljavanje u EU.