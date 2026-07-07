NOVA EUROPSKA UVOZNA NAKNADA
Je li poskupjela internetska kupnja izvan EU-a? Temu i Amazon se snašli
Na društvenim mrežama posljednjih se dana proširila tvrdnja da je internetska kupnja proizvoda izvan Europske unije poskupjela zbog nove europske uvozne naknade. Euronewsov tim za provjeru činjenica The Cube provjerio je što se zapravo promijenilo.
Europska komisija je 1. srpnja uvela privremenu naknadu za carinsku obradu u iznosu od tri eura za pošiljke male vrijednosti koje u EU stižu iz zemalja izvan Unije. Mjera se odnosi na svaku vrstu proizvoda vrijednu do 150 eura koja se kupuje putem interneta i šalje izravno potrošačima.
Komisija objašnjava da je cilj nove naknade osigurati pravednije tržišno natjecanje za europske tvrtke te pokriti troškove obrade sve većeg broja pošiljaka male vrijednosti. Mjera će vrijediti do 1. srpnja 2028., kada bi trebala biti zamijenjena novim pravilima u okviru reforme europskog carinskog sustava.
Tko zapravo plaća?
Objava Komisije izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi korisnici tvrde da će dodatni trošak na kraju snositi kupci.
Europska komisija na platformi X navela je da se naknada naplaćuje internetskim trgovinama i platformama, a ne izravno potrošačima.
Glasnogovornik Komisije potvrdio je za The Cube da kupci nisu zakonski obvezni platiti novu naknadu, ali je dodao da Komisija ne može utjecati na to kako će prodavatelji i internetske platforme rasporediti taj trošak.
Stručnjaci: Kupci će ipak osjetiti posljedice
Prema mišljenju stručnjaka, tvrtke rijetko same snose dodatne troškove.
Olivia Brown iz potrošačke organizacije Euroconsumers kaže da se dodatni izdaci u pravilu barem djelomično prenose na krajnje kupce kroz više cijene ili dodatne naknade.
"U praksi se gotovo nikada ne događa da novi trošak jednostavno ostane na teret tvrtke. On se prije ili kasnije odrazi na cijenu koju plaćaju potrošači", rekla je Brown za Euronews.
Kako bi provjerio učinak novih pravila, The Cube je naručio proizvod preko Amazona iz zemlje izvan EU s dostavom u Belgiju. Tijekom završetka kupnje platforma je obračunala dodatnih tri eura pod stavkom "uvozne naknade", povezanih s novom europskom carinskom pristojbom.
Naknada ovisi o vrsti proizvoda
Nova naknada ne obračunava se po narudžbi, nego za svaku kategoriju robe prema carinskoj klasifikaciji.
Primjerice, ako kupac naruči dvije majice, mobitel i sat, naknada od tri eura može biti obračunata tri puta jer se radi o trima različitim vrstama proizvoda. U tom slučaju ukupni dodatni trošak iznosi devet eura, uz već postojeći PDV.
Skladišta u Europi smanjuju troškove
Dio internetskih platformi pokušava izbjeći učinak novih pravila tako što robu skladišti u europskim skladištima. U tom slučaju proizvodi više ne ulaze pojedinačno u EU iz trećih zemalja pa se nova naknada ne primjenjuje.
Amazon navodi da je tijekom 2025. čak 97 posto proizvoda naručenih putem njegovih europskih internetskih trgovina isporučeno iz skladišta unutar Europske unije te stoga nije obuhvaćeno novom pristojbom.
Sličnu strategiju primjenjuje i Temu.
Carinjenje po veleprodajnim vrijednostima
Analitičar kineskog tehnološkog tržišta Ed Sander kaže da je tvrtka s pripremama počela još 2024., kad je trgovce počela poticati da robu skladište u Europi.
"Nisu svi trgovci to željeli jer takav model zahtijeva dodatni kapital i nosi rizik ako se roba ne proda. Zato je Temu počeo i sam skladištiti proizvode u europskim logističkim centrima", rekao je Sander.
Prema njegovim riječima, cilj je bio da do kraja 2025. oko 80 posto proizvoda namijenjenih europskom tržištu bude pohranjeno u lokalnim skladištima.
Roba koja se uvozi u velikim količinama brodovima, umjesto pojedinačnih pošiljaka zrakoplovom, prolazi carinjenje po veleprodajnim vrijednostima, što znatno smanjuje troškove.
Kupci će ipak platiti dio računa
Sander smatra da će, bez obzira na to tko je formalno obveznik plaćanja naknade, dio dodatnog troška gotovo sigurno završiti na teret kupaca.
"Na kraju uvijek plaćaju potrošači. Ili će izravno podmiriti uvoznu naknadu ili će prodavatelji taj trošak uračunati u cijene proizvoda. U nekim slučajevima trošak će biti podijeljen između platforme, trgovca i kupca, ali potrošači će gotovo uvijek snositi barem dio dodatnih izdataka", zaključio je Sander.
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