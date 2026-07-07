Je li poskupjela internetska kupnja izvan EU-a? Temu i Amazon se snašli

Europska komisija je 1. srpnja uvela privremenu naknadu za carinsku obradu u iznosu od tri eura za pošiljke male vrijednosti koje u EU stižu iz zemalja izvan Unije. Mjera se odnosi na svaku vrstu proizvoda vrijednu do 150 eura koja se kupuje putem interneta i šalje izravno potrošačima.