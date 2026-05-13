SAVJETODAVNI PROJEKT
Kako do jeftinijih stanova u Hrvatskoj? Iz Europe stiže rješenje koje bi moglo pomoći
Europska investicijska banka (EIB) završila je jednogodišnji savjetodavni projekt s pet najvećih hrvatskih gradova, čiji je cilj bio jačanje lokalnih kapaciteta za bržu izgradnju priuštivih i socijalnih stanova u Hrvatskoj.
Projekt je obuhvatio Zagreb, Split, Osijek, Varaždin i Rijeku, a gradovima su predstavljene jasno strukturirane mogućnosti za provedbu stambenih planova te praktični alati za učinkovitiji razvoj stambenih projekata i strategija, kao preduvjet za ubrzanje gradnje.
Savjetodavni angažman EIB-a proveden je u okviru Savjetodavnog centra InvestEU, a gradovima je pružena stručna podrška u izradi provedbeno spremnih stambenih strategija, akcijskih planova i projektnih portfelja. Tijekom projekta naglašena je važnost kombiniranja kvalitetne analitičke podloge s konkretnom i izravnom podrškom na terenu, uz razvoj alata za učinkovito planiranje ulaganja u stanogradnju u skladu s lokalnim potrebama te uz očuvanje financijske i institucionalne održivosti.
"Želimo ojačati lokalne kapacitete"
EIB je pritom pomogao uspostaviti okvir primjenjiv na nacionalnoj razini kako bi jedinice lokalne samouprave novi Zakon o priuštivom stanovanju mogle pretočiti u konkretne stambene projekte. Gradovima su predstavljeni i modeli potpore dostupni kroz Europsku komisiju i nacionalne izvore financiranja, čime se izravno podupiru europske inicijative u području stanovanja i hrvatski nacionalni prioriteti.
"EIB Grupa želi osnažiti hrvatske gradove i općine da mogu samostalno djelovati i brže graditi pristupačne stanove", izjavio je Marko Primorac, potpredsjednik Europske investicijske banke.
"To znači da želimo ojačati lokalne kapacitete za pripremu, upravljanje i provedbu projekata pristupačnog stanovanja, potaknuti partnerstva kako bi se problem stanovanja riješio što prije te pokazati gradovima kako odabrati najprimjerenije modele financiranja za ovakve projekte. Suradnja s pet najvećih hrvatskih gradova bila je važan korak u tom smjeru, a ovaj model suradnje spremni smo proširiti i na gradove i općine diljem Hrvatske", dodao je.
Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić poručio je da je pitanje priuštivog stanovanja jedno od ključnih društvenih i gospodarskih pitanja u Hrvatskoj.
"Priuštivo stanovanje danas je jedno od ključnih društvenih i gospodarskih pitanja, zbog čega Vlada Republike Hrvatske kroz Nacionalni plan stambene politike i Zakon o priuštivom stanovanju provodi mjere kojima želi povećati dostupnost stanovanja građanima", rekao je Ćorić.
"Ministarstvo financija pritom osigurava povoljan i stabilan fiskalni okvir te razvija porezne i financijske instrumente kako bi se povećala ponuda stanova za život, potaknuo dugoročni najam te u konačnici doprinijelo pravednijem i uravnoteženom stambenom tržištu", dodao je.
Europski odgovor na stambenu krizu
Savjetodavni projekt dio je šireg europskog plana za priuštivo stanovanje kojim Europska komisija nastoji potaknuti izgradnju socijalnih i priuštivih stanova, spriječiti stambenu isključenost i mobilizirati dodatna ulaganja u državama članicama.
EIB pritom blisko surađuje s Europskom komisijom kako bi se europske stambene politike pretvorile u konkretne projekte, kombinirajući savjetodavne usluge i dugoročno financiranje.
U Hrvatskoj je program rezultirao izradom konkretnih gradskih akcijskih planova, procjenama institucionalnih kapaciteta i alatima za odabir projekata. Ti instrumenti gradovima ostaju na raspolaganju i nakon završetka savjetovanja te predstavljaju model koji se može primijeniti i u drugim lokalnim sredinama.
Nakon sudjelovanja u projektu, pet gradova sada raspolaže definiranim planovima za izgradnju novih priuštivih stanova, uz jasne modele upravljanja, realne financijske konstrukcije i portfelj zrelih projekata.
EIB Grupa stanovanje smatra jednim od svojih strateških prioriteta te posljednjih godina povećava savjetodavnu i financijsku potporu diljem Europske unije. U posljednjih pet godina EIB Grupa uložila je više od 18 milijardi eura u projekte priuštivog i održivog stanovanja u Europi, dok je samo tijekom ove godine ta potpora dosegnula šest milijardi eura.
U suradnji s Europskom komisijom, nacionalnim vladama, gradovima i razvojnim bankama, EIB nastoji povećana ulaganja pretvoriti u veći broj priuštivih, energetski učinkovitih i održivih domova, uz jačanje socijalne kohezije i kvalitete života građana.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare