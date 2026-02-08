Kako rasipna potrošnja susjeda povećava vaše račune za vodu?

U zgradama s više stanova, gdje se hladna voda i dalje obračunava prema kvadraturi stana ili nekom distribucijskom ključu, štedljivi stanari često snose nepravdu. Stanar koji štedi vodu u stanu od 70 kvadratnih metara često plaća iste ili čak više troškove hladne vode od svog susjeda u stanu od 30 kvadratnih metara, koji je nepažljiv u potrošnji.