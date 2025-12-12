Koliko dugo umirovljenici stvarno primaju njemačke mirovine?

Prosječna dob za odlazak u mirovinu u Njemačkoj trenutno je oko 65 godina. Očekivano trajanje života umirovljenika stalno se povećava. No, ipak statističari su izračunali koliko dugo njemački umirovljenici primaju mirovine.
Umirovljenje označava važnu prekretnicu za mnoge ljude. Ali koliko dugo umirovljenici zapravo mogu očekivati da će primati svoje mirovine?
Statistike pokazuju da očekivano trajanje života u mirovini stalno raste, pišu njemački mediji. Žene posebno imaju koristi od toga i često primaju mirovine dulje od muškaraca, pišu njemački mediji. Regionalne razlike također igraju ulogu u trajanju isplate mirovina. Ovaj razvoj predstavlja nove izazove za mirovinski sustav i postavlja pitanja za budućnost, piše Fenix magazin.
Očekivano trajanje života u mirovini: Trenutne brojke
Budući da ljudi žive dulje, povećava se i trajanje isplate mirovina. Gledajući 2023. godinu, muškarci su u prosjeku živjeli od mirovina 18,8 godina, a žene prosječno 22,1 godinu. Ove brojke objavilo je njemačko mirovinsko osiguranje.
Pet godina ranije, 2018., te su brojke bile nešto niže: prosječno trajanje mirovine bilo je 18,1 godina za muškarce i 21,8 godina za žene. U tom kratkom razdoblju, trajanje isplate mirovine povećalo se za 0,7 godina za muškarce i 0,3 godine za žene.
Povećanje trenutno napreduje sporije, ali to je zbog činjenice da se neke mirovine traže prije navršene dobi za umirovljenje, na primjer, u obliku djelomičnog umirovljenja. Nadalje, povećana dob za umirovljenje već ima učinak, što znači da se mirovine sada isplaćuju dvije godine kasnije: sa 67 umjesto 65.
Razlike između muškaraca i žena: Ne samo u Njemačkoj ili Europi, već u cijelom svijetu, žene imaju dulji životni vijek od muškaraca, pišu njemački mediji.
Kako se možete pripremiti za mirovinu?
Njemačko mirovinsko osiguranje nudi savjete za nesmetan prijelaz u mirovinu. Prvi savjet je: Oni koji žele nastaviti raditi u mirovini mogu zaraditi koliko god žele. Na taj način vaš radni život neće potpuno nestati preko noći.
Općenito, vaša financijska situacija trebala bi biti riješena prije odlaska u mirovinu. Stoga je preporučljivo što prije kontaktirati Njemačko mirovinsko osiguranje (Deutsche Rentenversicherung).
Važno je naglasiti kako je novom mirovinskom reformom dogovoreno da umirovljenici u Njemačkoj mogu mjesečno bez poreza zaraditi 2.000 eura.
Prosječna mirovina u Njemačkoj 2025. godine iznosi između otprilike 1100 eura (opća starosna mirovina) i otprilike 1.835 eura bruto mjesečno (standardna mirovina u dobi od 45 godina).
