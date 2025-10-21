Europska unija planira kupovati i stvarati zalihe ključnih sirovina kako bi osigurala opskrbu mineralima i metalima važnima za industrije koje se kreću od obrambenog sektora do proizvođača automobila.
Oglas
Prijedlog je dio novog godišnjeg radnog plana predstavljenog u utorak, osmišljenog da ostvari “trenutak europske neovisnosti”.
Ovim potezom — uspostavom Centra za kritične sirovine koji će “nadzirati, zajednički nabavljati i skladištiti te minerale koji su toliko važni za našu industrijsku suverenost” — obuhvaćen je plan za 2026. godinu, prepun mjera kojima se želi osnažiti neovisnost bloka.
“Naš regionalni i globalni poredak se ponovno iscrtava. Europa se mora izboriti za svoje mjesto u svijetu u kojem su neke velike sile ili dvosmislene ili neprijateljski nastrojene prema nama”, izjavila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen u utorak pred Europskim parlamentom.
Potezi Kine izazvali zabrinutost
Kina — koja dominira opskrbom ključnih minerala — ranije ovog mjeseca objavila je široke kontrole izvoza magneta rijetkih zemalja i njihovih sirovina pozivajući se na nacionalnu sigurnost, što je izazvalo zabrinutost u industriji. Europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič trebao je u utorak razgovarati sa svojim kineskim kolegom o mogućem rješenju.
Kao dio velikog plana za diverzifikaciju opskrbe mineralima i smanjenje ovisnosti o Kini, koji je predstavljen 2023. godine, Europska komisija već je najavila povećanje nadzora te zajedničku nabavu i skladištenje sirovina.
“Izvan sirovina, Europa mora imati kontrolu nad kritičnim tehnologijama koje će oblikovati gospodarstvo sutrašnjice”, rekla je von der Leyen govoreći o planovima za 2026. — navodeći sektore poput baterija, oblaka podataka, umjetne inteligencije i naprednih materijala te planove za uvođenje kriterija “Proizvedeno u Europi” za osjetljive proizvode u javnoj nabavi.
Potreba za "suverenom i neovisnom Europom"
Pozivajući se na potrebu za “suverenom i neovisnom” Europom, Komisija je svoj plan za 2026. organizirala pod šest tematskih područja: održivi prosperitet i konkurentnost; obrana i sigurnost; društveni model i inovacije; kvaliteta života; demokracija i vladavina prava; te globalno djelovanje.
Među mjerama za 2026. nalaze se novi “Europski zakon o proizvodima”, ažuriranje pravila o javnoj nabavi, novi omnibus-prijedlozi za deregulaciju poreza i energetike, paket mjera protiv korupcije te akcijski plan protiv cyber-nasilja.
Plan uključuje i popis od 25 prijedloga zakona koje Komisija planira povući sljedeće godine u sklopu nastojanja da se smanji birokracija. EU je na putu da pojednostavi svoje zakonodavstvo i postane konkurentnija, suočena s pritiscima industrije i država članica.
Prijedlozi na popisu za povlačenje — koji obuhvaća nacrte zakona čiji je zakonodavni proces započeo, ali su postali zastarjeli ili politički blokirani — uključuju i predloženi okvir za praćenje otpornosti europskih šuma. Nacionalne vlade u Vijeću i zastupnici Europskog parlamenta imaju šest mjeseci da obrazlože ako žele zadržati pojedine prijedloge.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas