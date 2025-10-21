Kina — koja dominira opskrbom ključnih minerala — ranije ovog mjeseca objavila je široke kontrole izvoza magneta rijetkih zemalja i njihovih sirovina pozivajući se na nacionalnu sigurnost, što je izazvalo zabrinutost u industriji. Europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič trebao je u utorak razgovarati sa svojim kineskim kolegom o mogućem rješenju.