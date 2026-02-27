Kriza u Njemačkoj ne posustaje: Ove godine se gasi 60.000 radnih mjesta?

Prošla godina bila je vrlo teška za njemački obrtnički sektor. Ove godine obrtnici u najboljem slučaju očekuju krhak rast, ali i gubitak desetaka tisuća radnih mjesta.
Udruga obrtničkih poduzeća (ZDH) prošle je godine očekivala rast od jedan posto. Ta je prognoza u međuvremenu revidirana na stagnaciju ili tek jedva mjerljiv rast, prenosi Fenix Magazin.
Ni 2026. neće biti mnogo bolja: ZDH očekuje rast prometa od oko jedan posto, ali i gašenje oko 60.000 radnih mjesta, uglavnom zbog odlaska zaposlenih u mirovinu.
Naravno, situacija se razlikuje ovisno o području, rekao je glavni tajnik ZDH-a Holger Schwannecke uoči Međunarodnog sajma obrta u Münchenu. Neka područja, poput građevinske tehnologije, energetske učinkovitosti i prilagodbe klimatskim promjenama, kontinuirano su rasla.
Mnogi obrtnici frustrirani
Druga, prvenstveno energetski intenzivne djelatnosti poput građevinarstva i ugostiteljstva, pod pritiskom su zbog visokih troškova i sporog odobravanja projekata.
Obrtnici daju mješovite ocjene vladi Friedricha Merza, gotovo 300 dana nakon što je došla na vlast.
Članovi ZDH-a, primjerice, pozitivno ocjenjuju olakšano otpisivanje investicija, porezna rasterećenja i otvorenu agendu modernizacije.
S druge strane, mnogi obrtnici frustrirani su jer još uvijek ne osjećaju dovoljno učinke tih mjera. Osim toga, pod snažnim su pritiskom birokratskih zahtjeva, poreza, socijalnih doprinosa i visokih cijena energenata.
Mnogo toga što je započeto nije dovršeno, a najavljena "reformska jesen" nije se ostvarila, poručuju razočarani obrtnici.
