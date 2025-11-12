Kuhano vino nikad skuplje: Šalica na božićnim sajmovima i do 7,50 eura!

Pixabay / Ilustracija

Tko ove godine želi uživati u šalici kuhanog vina na božićnom sajmu, morat će izdvojiti još više novca. U prosjeku šalica košta 4,54 eura (plus polog za čašu). To je 7 posto više nego prošle godine, odnosno čak 15 posto više nego 2023., pokazalo je istraživanje portala Coupons.de.

Podijeli

Oglas

Posebno su visoke cijene u velikim gradovima i na popularnim turističkim sajmovima.

Najskuplje kuhano vino prodaje se u Berlinu, kod Crkve sjećanja (Gedächtniskirche) – tamo se za jednu šalicu traži do 7,50 eura, bez pologa.

Na božićnim sajmovima Santa Pauli u Hamburgu, kod Kölner Doma i u berlinskom Westendu, cijena je 5 eura po šalici.

Erzgebirge mami nižim cijenama

U istočnom dijelu zemlje cijene su još uvijek umjerene: u Zwönitzu i Annaberg-Buchholzu, u području Erzgebirge, šalicu kuhanog vina možete dobiti za 3,00 odnosno 3,50 eura – što je danas rijetkost.

Razlozi za poskupljenja na božićnim sajmovima navodno su porast cijena energije, više najamnine za štandove i povećani troškovi radne snage.

Prema pisanju magazina Time Out, Nürnberški Christkindlesmarkt proglašen je najboljim božićnim sajmom u Europi.

U međuvremenu, Aldi otvara božićne sajmove u četiri grada, gdje će se kuhano vino prodavati za samo 1 euro, prenosi Fenix Magazin.