Milijarde eura podrške: Svjetska banka i IFC ključni za razvoj Hrvatske

Ćorić i Bassani izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom i dugogodišnjim angažmanom Svjetske banke u Hrvatskoj, a razgovaralo se i o postojećem aktivnom portfelju projekata te o budućim planiranim aktivnostima koje su obuhvaćene Okvirom suradnje Svjetske banke s RH za fiskalno razdoblje 2025. - 2030. Pozdravljena je i aktivna uloga Svjetske banke u kontekstu kontinuiranog pružanja savjetodavnih usluga koje rezultiraju visokokvalitetnim analitičkim podlogama za donošenje važnih nacionalnih strategija i provedbu reformi, objavilo je u petak Ministarstvo financija.