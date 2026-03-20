Predsjednik Bloka umirovljenici zajedno (BUZ) Milivoj Špika gostovao je u "Novom danu" kod naše Nine Kljenak gdje je komentirao jučerašnje gostovanje predsjednika Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) Veselka Gabričevića na N1 televiziji koji je otkrio da u ovoj godini dolazi odluka o najnižoj mirovini.
Oglas
"Premijer Andrej Plenković se usuglasio, dogovorili smo da će se ove godine odrediti koja je najniža mirovina. To se pokušavalo nekoliko puta, ali sad kažem da ćemo to dogovoriti", rekao je Gabričević u četvrtak, između ostalog.
"Iza toga svega bi se mogla kriti još jedna nepravilnost i nova nepravda, budući da ta minimalna mirovina već bila prije dvadesetak i nešto godina, a sad se spominje da bi ona mogla biti za 15 godina, koliki je minimalni staž, oko 400 eura, a nakon toga bi se za svaku godinu više povećavala za ovu aktualnu vrijednost mirovina.
U tom se prijedlogu krije jedna velika zamka. Radi se o tome da bi se minimalna mirovina od oko 400 eura koristila za otprilike stotinjak tisuća umirovljenika, ali mirovine po općim propisima odnose se na oko 900 tisuća ljudi. To bi za 800 tisuća praktično značilo umanjenje mirovine za oko 20 posto. Ta je priča poprilično složena, trebalo bi malo vremena za obrazložiti u čemu je problem", istaknuo je.
Špika je dodao da ako se neće mijenjati aktualna vrijednost mirovine, onda će se dogoditi da ove mirovine ostanu zamrznute na nekih 20 do 25 posto manje u odnosu da su bile usklađivane s realnim rastom plaća u proteklih 15 do 20 godina.
"S ovom najavom moglo bi se lako dogoditi da ovo bude još jedna prevara. Ova minimalna mirovina je u principu dobra stvar, ali mi i sad imamo taj institut najniže mirovine. Ništa se tu značajno neće dogoditi, ono na što se ovdje mora paziti je da svaki startni iznos minimalne mirovine ne smije narušiti onaj temeljni odnos da mirovina ovisi o ključnim parametrima - visini uplate i godine staža", rekao je i dodao da ako se to zanemari onda se ruše temelji kompletnog mirovinskog sustava.
"Treba krenuti od onoga što je temeljni problem, a to je korekcija aktualne vrijednosti mirovine. I da se ne bi umirovljenici previše zanijeli, pogotovo ovi s petnaestak godina staža, da će sad odjednom imati neke prevelike mirovine, neće. Odredit će se neki početni iznos tih mirovina, a ostatak će se usklađivati. To je pogrešan put i mislim a će se dogoditi samo još jedna veća nepravda. Ova distrakcija, posebno od HSU-a, uz najavu prosvjeda koji slijedi 18. travnja, jasno je da se radi na tome da se demotiviraju umirovljenici i njihovo sudjelovanje na prosvjedu", poručio je.
U cijelom mandatu ove Vlade, zaključio je, jedini problem rješavanja problema rastućeg siromaštva umirovljenika je Plenkovićev nedostatak političke volje.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas