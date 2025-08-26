Kršenja humanitarnog prava
Mirovinski fond iz etičkih razloga prodao udjele u pet izraelskih banaka
Norveški mirovinski fond, najveći na svijetu, objavio je da je iz etičkih razloga prodao dionice američkog proizvođača građevinskih strojeva Caterpillar te udjele u pet izraelskih bankarskih grupa.
Na popisu pet izraelskih banaka našle su se Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, Prva međunarodna izraelska banka te FIBI Holdings, navodi se u priopćenju fonda.
Šest navedenih kompanija isključeno je iz portfelja "zbog neprihvatljivog rizika da kompanije doprinose ozbiljnom kršenju prava pojedinaca u ratu ili sukobima", izjavili su iz fonda vrijednog dva bilijuna dolara, kojim upravlja norveška središnja banka.
Iz Caterpillara, Hapoalima, Prve međunarodne izraelske banke i Bank Leumija nisu odmah odgovorili na Reutersove upite za komentarom, dok Mizrahi Tefahot i FIBI Holdings nisu bili dostupni izvan radnog vremena.
U američkom proizvođaču građevinskih strojeva norveški fond imao je prije prodaje dionica udio od 1,17 posto, koji je, prema podacima fonda, 30. lipnja vrijedio 2,1 milijardu dolara. Isti podaci pokazuju da je udio fonda u pet izraelskih banaka vrijedio 661 milijun dolara.
Građevinski strojevi rade na rušenju
Prema procjeni etičkog povjerenstva, Caterpillarovi proizvodi nesumnjivo se u Izraelu upotrebljavaju za masovno i sistematično kršenje međunarodnog humanitarnog prava, objavilo je to nadzorno tijelo za etička pitanja u ponedjeljak.
Buldožere koje proizvodi Caterpillar "izraelske vlasti upotrebljavaju u masovnom nezakonitom uništavanju palestinskog vlasništva", navodi se u priopćenju povjerenstva.
Kršenja humanitarnog prava odvijaju se i u Gazi i na Zapadnoj Obali, tvrde članovi povjerenstva, dodavši da "kompanija nije poduzela nikakve mjere kako bi spriječila takvu upotrebu (svojih proizvoda)".
"Budući da se sad planira ponovna uspostava dostave relevantnih strojeva u Izrael, prema mišljenju Povjerenstva postoji neprihvatljiv rizik da Caterpillar doprinosi ozbiljnom kršenju prava pojedinaca u ratu ili sukobima", ističu iz norveškog nadzornog tijela.
Kao javno tijelo koje je osnovalo ministarstvo financija, etičko povjerenstvo nadgleda ispunjavaju li kompanije iz portfelja fonda etičke smjernice koje određuje norveški parlament. Fond ulaže u oko 8.400 kompanija diljem svijeta.
Povjerenstvo daje preporuke upravnom odboru središnje banke, koje donosi konačnu odluku. Odbor se složio s preporukom povjerenstva.
Prošli tjedan norveški fond objavio je da će prodati udjele u šest kompanija u okviru tekuće etičke revizije zbog rata u Gazi i situacije na Zapadnoj obali, odbivši tada imenovati grupe dok ne proda dionice, navodi Reuters.
Financiranje kolonizacije
Kad je riječ o bankama, nadzorno tijelo za etička pitanja najprije je pod povećalo stavilo praksu izraelskih financijskih institucija da financiraju gradnju kuća izraelskih doseljenika u okviru kolonizacije Istočnog Jeruzalema i Zapadne obale.
U ponedjeljak je povjerenstvo objavilo da su sve isključene banke "pružanjem financijskih usluga koje su neophodan preduvjet za građevinske aktivnosti u izraelskim naseljima na Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jeruzalem, (...) doprinijele održavanju izraelskih naselja".
Na Zapadnoj obali i u Istočnom Jeruzalemu uz 2,7 milijuna Palestinaca živi oko 700 tisuća izraelskih doseljenika, napominje Reuters.
Mnoga naselja nalaze se tik uz palestinska područja, a neke izraelske kompanije pružaju usluge i Izraelcima i Palestincima.
Prošle godine vrhovni sud Ujedinjenih naroda presudio je da su izraelska naselja izgrađena na teritoriju zauzetom 1967. ilegalna. Tu presudu Izrael je nazvao "fundamentalno pogrešnom", pozivajući se na povijesne i biblijske veze Izraela s tim područjem, napominje Reuters.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare