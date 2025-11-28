Njemačka kaska u kapacitetima za inovacije - konkurenti ostvaruju značajan napredak

Njemački inovacijski kapaciteti stagniraju te je i dalje 12. na ljestvici država poredanih po kapacitetima za inovacije, dok konkurenti, uključujući Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju i Francusku, ostvaruju značajan napredak, pokazala je studija udruženja njemačke industrije (BDI).
Oglas
Ključni problem je što njemačka tvrtke troše manje na istraživanje i razvoj nego tvrtke u drugim zemljama, a posebice u području digitalizacije, gdje Njemačka zaostaje za SAD-om i Kinom.
Pokazatelj inovacija za 2025. godinu, koji su predstavili njemačko industrijsko udruženje BDI i konzultantska tvrtka Roland Berger, utvrdio je da je Njemačka posebno slaba u tehnologijama budućnosti, uključujući digitalizaciju i biotehnologiju.
Ljestvica analizira inovacijski kapacitet glavnih gospodarstava od 2005. godine, a ponovno je predvode manje države s visoko specijaliziranim industrijama: Švicarska na prvom, Singapur na drugom i Danska na trećemu mjestu.
Njemačka je četvrta u ključnim tehnologijama ukupno i među prvih pet u četiri od sedam tehnoloških područja, uključujući kružno gospodarstvo, nove materijale i nove proizvodne tehnologije, ali zaostaje u ključnim područjima usmjerenima na budućnost - sedma je u digitalnom hardveru, deseta u digitalnom umrežavanju i tek petnaesta u biotehnologiji.
„Moramo se usuditi ambiciozno razmišljati, to je jedini način da pokrenemo novu dinamiku u području inovacija“, rekao je predsjednik BDI-ja Peter Leibinger, dodajući da bi Njemačka trebala težiti ostvarenju prvog funkcionalnog prototipa fuzijskog reaktora do 2040. godine ili postati predvodnik u industriji umjetne inteligencije.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas