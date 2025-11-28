Njemačka kaska u kapacitetima za inovacije - konkurenti ostvaruju značajan napredak

Njemačka je četvrta u ključnim tehnologijama ukupno i među prvih pet u četiri od sedam tehnoloških područja, uključujući kružno gospodarstvo, nove materijale i nove proizvodne tehnologije, ali zaostaje u ključnim područjima usmjerenima na budućnost - sedma je u digitalnom hardveru, deseta u digitalnom umrežavanju i tek petnaesta u biotehnologiji.