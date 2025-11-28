Oglas

istraživanje

Njemačka kaska u kapacitetima za inovacije - konkurenti ostvaruju značajan napredak

author
Hina
|
28. stu. 2025. 09:29
Njemačka
Ilustracija / Unsplash

Njemački inovacijski kapaciteti stagniraju te je i dalje 12. na ljestvici država poredanih po kapacitetima za inovacije, dok konkurenti, uključujući Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju i Francusku, ostvaruju značajan napredak, pokazala je studija udruženja njemačke industrije (BDI).

Oglas

Ključni problem je što njemačka tvrtke troše manje na istraživanje i razvoj nego tvrtke u drugim zemljama, a posebice u području digitalizacije, gdje Njemačka zaostaje za SAD-om i Kinom.

Pokazatelj inovacija za 2025. godinu, koji su predstavili njemačko industrijsko udruženje BDI i konzultantska tvrtka Roland Berger, utvrdio je da je Njemačka posebno slaba u tehnologijama budućnosti, uključujući digitalizaciju i biotehnologiju.

Ljestvica analizira inovacijski kapacitet glavnih gospodarstava od 2005. godine, a ponovno je predvode manje države s visoko specijaliziranim industrijama: Švicarska na prvom, Singapur na drugom i Danska na trećemu mjestu.

Njemačka je četvrta u ključnim tehnologijama ukupno i među prvih pet u četiri od sedam tehnoloških područja, uključujući kružno gospodarstvo, nove materijale i nove proizvodne tehnologije, ali zaostaje u ključnim područjima usmjerenima na budućnost - sedma je u digitalnom hardveru, deseta u digitalnom umrežavanju i tek petnaesta u biotehnologiji.

„Moramo se usuditi ambiciozno razmišljati, to je jedini način da pokrenemo novu dinamiku u području inovacija“, rekao je predsjednik BDI-ja Peter Leibinger, dodajući da bi Njemačka trebala težiti ostvarenju prvog funkcionalnog prototipa fuzijskog reaktora do 2040. godine ili postati predvodnik u industriji umjetne inteligencije.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
inovacija inovacijski kapaciteti njemačka njemačko gospodarstvo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ