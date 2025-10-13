Oglas

Ovo je iznos prosječne i medijalne plaće u Zagrebu

Hina
13. lis. 2025. 09:41
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za srpanj ove godine iznosila je 1.623 eura, što je nominalno 0,6 posto manje nego u lipnju, ali porast za 7,8 posto u odnosu na srpanj  lani.

Medijalna neto plaća za srpanj iznosila je 1.415 eura, što znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od toga iznosa.

Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za  srpanj isplaćena je u djelatnosti vađenje sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 2.347 eura.

Najniža plaća zabilježena u proizvodnja kože i srodnih proizvoda, u iznosu od 946 eura. 

U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za srpanj na razini Hrvatske koja je iznosila 1.437 eura, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 186 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za srpanj ove godine iznosila je 2.318 eura, što je pad za 0,6 posto u odnosu na lipanj, ali porast za osam posto u odnosu na srpanj 2024. godine.

