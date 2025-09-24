Piletić: Ne može se očekivati nastavak visokog rasta rasta plaća iz prošlih godina

"Rast plaća od 30 posto više više ne može biti kontinuitet u sljedećim pregovorima, ali isto tako moram podsjetiti poslodavačku stranu da smo prije reforme plaća imali podcijenjen rad u državnoj i javnoj službi te da je upravo zbog toga reforma bila nužna", rekao je Piletić u izjavi na margini konferencije Dan velikih planova.