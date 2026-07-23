Podravka objavila kolika joj je dobit. Dalić: Potvrđena je snaga našeg poslovnog modela

Segment poljoprivrede (Podravka Agri) ostvario je poslovne prihode od 131,8 milijuna eura, što je 0,5 posto više u odnosu na isto razdoblje lani, unatoč pritiscima izazvanima padom burzovnih cijena svinja i nižim cijenama mlijeka. Negativne efekte takvog okruženja grupa je, kako se navodi, u velikoj mjeri ublažila procesnim unapređenjima, prilagodbama modela rada te daljnjim ulaganjima u učinkovitost poljoprivredne proizvodnje, čime se stvaraju preduvjeti za dugoročno veće prinose i jaču konkurentnost.