REZULTATI PRVOG POLUGODIŠTA
Podravka objavila kolika joj je dobit. Dalić: Potvrđena je snaga našeg poslovnog modela
Grupa Podravka je u prvom polugodištu ostvarila normaliziranu neto dobit od 41,1 milijun eura, čime je zadržana razina profitabilnosti usporediva s prošlogodišnjom, unatoč pojačanoj makroekonomskoj neizvjesnosti, izvijestili su u četvrtak iz te kompanije.
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Normalizirana EBITDA je iznosila 89,6 milijuna eura. Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 520,7 milijuna eura, što je 8,7 milijuna eura više nego u istom razdoblju prošle godine.
U segmentu prehrane prihodi od prodaje iznosili su 298,9 milijuna eura, što je 3,3 milijuna eura, odnosno 1,1 posto više u odnosu na isto razdoblje lani. Rast je, objašnjavaju, ponajprije potaknut razvojem vlastitih brendova na tržištima Hrvatske, jugoistočne i zapadne Europe.
Segment farmaceutike (Belupo) ostvario je prihode od 94 milijuna eura, što je za 6,3 milijuna eura, odnosno 7,1 posto više nego u istom razdoblju lani, potaknut višim prihodima svih kategorija.
Segment poljoprivrede (Podravka Agri) ostvario je poslovne prihode od 131,8 milijuna eura, što je 0,5 posto više u odnosu na isto razdoblje lani, unatoč pritiscima izazvanima padom burzovnih cijena svinja i nižim cijenama mlijeka. Negativne efekte takvog okruženja grupa je, kako se navodi, u velikoj mjeri ublažila procesnim unapređenjima, prilagodbama modela rada te daljnjim ulaganjima u učinkovitost poljoprivredne proizvodnje, čime se stvaraju preduvjeti za dugoročno veće prinose i jaču konkurentnost.
Martina Dalić otkrila što ju posebno veseli
Predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić je kazala kako su prvih šest ovogodišnjih mjeseci još jednom su potvrdili snagu Podravkinog poslovnog modela.
"Usprkos pojačanoj neizvjesnosti iz okruženja i rastu cijena energenata, nastavljamo s rastom prihoda i ulaganjima u dugoročnu konkurentnost", istaknula je napominjući kako je posebno veseli što istodobno jačaju prehrambeni i farmaceutski segment te provode razvojne projekte u poljoprivredi.
Iz Podravke su naveli i kako je grupa nastavila s ulaganjima u modernizaciju proizvodnih kapaciteta i razvoj brendova te u projekte koji dodatno učvršćuju prisutnost na međunarodnim tržištima.
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