Pogledajte koliko Hrvatske šume plaćaju za kilogram žira

Područje kvalitetnih hrastovih šuma kojima gospodare Hrvatske šume proteže se od Vinkovaca do Karlovca. Žir će se sakupljati samo u registriranim šumskim sjemenskim objektima hrasta lužnjaka i hrasta kitnjaka, odnosno u onim šumama koje se koriste za proizvodnju kvalitetnog sjemenskog materijala duži niz godina, a čiji je odabir obavljen od strane stručnih osoba resornog ministarstva i Hrvatskog šumarskog instituta na prijedlog stručnjaka iz HŠ-a.