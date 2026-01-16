Proizvođači duhana traže veće potpore: O njima ovisi opstanak proizvodnje

Programom državnih potpora za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi obuhvaćena je i proizvodnja duhana. Cilj je vratiti iznos državne potpore najmanje na razinu iz 2019. godine ili je dodatno povećati u skladu s planiranim rastom proizvodnje i rastom troškova. Time bi se smanjio pritisak na proizvođače i otkupljivače, očuvala proizvodnja duhana kao strateški važna poljoprivredna djelatnost za Virovitičko-podravsku županiju te ostvario osnovni cilj Programa državnih potpora, a to je stabilizacija i unaprjeđenje iznimno osjetljivog sektora.