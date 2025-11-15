Ova zemlja je prijavila najveće otkriće zlata nakon više od sedam desetljeća

Kina je posljednjih godina ubrzala napore u istraživanju minerala. U 2024. godini dužnosnici su izvijestili o otkriću nalazišta od više od 1.000 tona u pokrajini Hunan te još jednog od preko 40 tona u Gansuu u listopadu. Zemlja je 2024. proizvela 377,24 tone zlata, što je povećanje od 0,56% u odnosu na godinu ranije.