Ova zemlja je prijavila najveće otkriće zlata nakon više od sedam desetljeća
Kina je objavila otkriće najvećeg nalazišta zlata pronađenog u zemlji od 1949. godine, s procijenjenih 1.444 tone rezervi u pokrajini Liaoning.
U trenutku kada cijene zlata dosežu rekordne razine Kinesko ministarstvo prirodnih resursa u petak je potvrdilo otkriće nalazišta Dadonggou. To je najveće pojedinačno nalazište zlata zabilježeno u zemlji od osnutka Narodne Republike 1949. godine. Dužnosnici navode da lokacija sadrži oko 2,586 milijuna tona rude s prosječnim udjelom od 0,56 grama po toni, što iznosi oko 1.444 tone zlata, piše euronews.
Po trenutnim cijenama, ta količina zlata vrijedi više od 166 milijardi eura. Zlato je ove godine dosegnulo rekordne razine.
Projekt je izvela državna tvrtka Liaoning Geological and Mining Group, koja je angažirala gotovo 1.000 tehničara i radnika te završila istraživanja u samo 15 mjeseci - neuobičajeno kratko vrijeme za nalazište ove veličine.
Ministarstvo je opisalo otkriće kao “ultra-veliko”, ali niskog udjela zlata, i navelo da je već prošlo početnu procjenu ekonomske isplativosti. Međutim, vlasti nisu otkrile točnu lokaciju nalazišta, osim da se nalazi u istočnom dijelu pokrajine Liaoning, što je potaknulo nagađanja o strateškim razlozima ograničenog otkrivanja informacija.
Sigurna imovina u turbulentnim vremenima
Otkriće dolazi u razdoblju snažnog rasta potražnje za zlatom.
Kina je posljednjih godina ubrzala napore u istraživanju minerala. U 2024. godini dužnosnici su izvijestili o otkriću nalazišta od više od 1.000 tona u pokrajini Hunan te još jednog od preko 40 tona u Gansuu u listopadu. Zemlja je 2024. proizvela 377,24 tone zlata, što je povećanje od 0,56% u odnosu na godinu ranije.
