SDP-ov Lalovac: Inflacija ubrzava, to je strašno

Saborski zastupnik Boris Lalovac (Klub SDP-a) izrazio je u utorak zabrinutost zbog nedavno objavljenih projekcija Hrvatske narodne banke (HNB) u kojima se navodi da inflacija ubrzava, ocijenivši to strašnim.
HNB, kako je naveo Boris Lalovac, prošlog je petka objavio nove makroekonomske projekcije u kojima navodi da inflacija u hrvatskom gospodarstvu snažno ubrzava.
Vlada je radila s projekcijom inflacije u 2025. od 2,7 posto, a sada HNB kaže da će biti 3,6 posto mjereno nacionalnim, indeksom, odnosno 4,2 posto, mjereno harmoniziranim indeksom. „To je strašno”, ustvrdio je Lalovac u slobodnom govoru u ime svog kluba.
Zabrinjava, kako je rekao, i što će prema HNB-u rast plaća u ovoj godini se prepoloviti u odnosu na prošlu godinu, inflacija hrane s prošlogodišnjih 4,4 narasti na 5,6 posto, a energije s minus 0,3 na 2,9 posto, i to bez današnjeg vladinog popuštanja mjera pomoći građanima i gospodarstvu.
Još više zabrinjavaju projekcije za 2026. godinu, da će hrana nastaviti rasti po stopi od 4,1 posto, dodao je Lalovac i zaključio da imamo strukturne probleme.
Anka Mrak Taritaš (Klub HSS-a, GLAS-a, DOSIP-a) ponovila je svoj prijedlog da se mirovine oslobode oporezivanja, istaknuvši da se Hrvatska nalazi na samom dnu EU ljestvice po visini prosječne mirovine, ne samo u apsolutnim brojkama već i po omjeru u odnosu na prosječnu plaću.
„Prag rizika od siromaštva za samce je 617 eura, a toliku mirovinu prima trećina umirovljenika, a da bi sve skupa bilo još gore Vlada oporezuje mirovine iznad 600 eura”, kazala je Mrak Taritaš i dodala da mirovina nije dohodak i ne bi se smjela oporezivati.
Loris Peršurić (Klub IDS-a, PGS-a, UNIJA KVARNERA i ISU-PIP-a) u slobodnom govoru upozorio je na sporost odobravanja inkluzivnog dodatka za osobe s invaliditetom. Istovremeno, ukazao je kako u državnom proračunu za isplatu tog dodatka je osigurano 562 milijuna eura, a za isplatu potrebno je godišnje 735 milijuna eura. „Znači nedostaje u proračunu oko 173 milijuna eura i to već sada”, kazao je Peršurić i pozvao Vladu da poveća proračunska sredstva za tu namjenu, da poveća kvote na studijima socijalnog rada i poveća broj zaposlenih u centrima za socijalnu skrb.
Dubravka Novak (Klub Možemo!) prigovorila je pak zbog ukidanja programa Abeceda prevencije u školama i vrtićima, koji je bio namijenjen zaštiti mentalnog zdravlja djece. „Kako možemo pravdati odluku da se ukine program koji je tako važan za obrazovanje i razvoj djece i mladih”, upitala je.
Na mlade osvrnuo se i Ante Kujundžić (Kluba zastupnika Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića) i založio za strožu kontrolu pristupa mladih pornografskim sadržajima i kockanju.
„Potrebno je propisati da se pristup kockarskim i pornografskim sadržajima može omogućiti isključivo putem robusne verifikacije identiteta, primjerice korištenjem elektroničke osobne iskaznice, digitalnog identiteta ili biometrijskog sustava”, poručio je.
Istraživanje HZJZ-a pokazalo je da 73 posto učenika srednjih škola u Hrvatskoj je barem jednom kockalo, a da 13 posto već pokazuje znakove štetnog ponašanja vezanog uz kockanje, dok jedna druga studija da 27 posto djece u dobi 10 do 16 godina je bilo izloženo seksualnim sadržajima na internetu, naveo je Kujundžić.
