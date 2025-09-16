SDP-ov Lalovac: Inflacija ubrzava, to je strašno

Loris Peršurić (Klub IDS-a, PGS-a, UNIJA KVARNERA i ISU-PIP-a) u slobodnom govoru upozorio je na sporost odobravanja inkluzivnog dodatka za osobe s invaliditetom. Istovremeno, ukazao je kako u državnom proračunu za isplatu tog dodatka je osigurano 562 milijuna eura, a za isplatu potrebno je godišnje 735 milijuna eura. „Znači nedostaje u proračunu oko 173 milijuna eura i to već sada”, kazao je Peršurić i pozvao Vladu da poveća proračunska sredstva za tu namjenu, da poveća kvote na studijima socijalnog rada i poveća broj zaposlenih u centrima za socijalnu skrb.