rast minimalne plaće
Sindikalist: Neki dan me zove žena iz Zadra, ogorčena da joj netko kaže da može preživjeti sa 750 eura
Dražen Jović, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata u N1 studiju uživo s Ninom Kljenak komentirao je rast minimalne plaće. Upozorava na nemogućnost preživljavanja s tim iznosom.
Oglas
"Nehumano je i deplasirano govoriti da netko u današnje vrijeme može komentirati da je normalno, dostojanstveno i pošteno da radnik radi za 750 eura neto, s obzirom na cijene, na stanovanje, energiju i košaricu. Ako znamo da nam je podstanarski stan od 500 eura na više onda, a gdje je hrana i ostalo...Ono što me posebno zabrinjava su mladi ljudi i srednja generacija, koji će morati napustiti državu zbog nehumanog odnosa prema njima, jer uopće komentirati neto plaću od 750 eura je deplasirano.”, poručuje Jović.
"I medijalna i prosječna, kao i minimalna plaća su nedovoljne, i moramo napraviti sve da postanu veće. Ljudi teško žive, prije dva-tri dana me nazvala žena iz Zadra, ogorčena i razočarana kada joj netko kaže da može preživjeti sa 750 ili 800 eura minimalne plaće. Nakon razgovora koji sam s njom obavio njena završna poruka je jezovita, kada kaže da bi bila zadovoljna i da joj plaća naraste i – 10 eura."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas