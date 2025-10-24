Sindikalist: Neki dan me zove žena iz Zadra, ogorčena da joj netko kaže da može preživjeti sa 750 eura

"Nehumano je i deplasirano govoriti da netko u današnje vrijeme može komentirati da je normalno, dostojanstveno i pošteno da radnik radi za 750 eura neto, s obzirom na cijene, na stanovanje, energiju i košaricu. Ako znamo da nam je podstanarski stan od 500 eura na više onda, a gdje je hrana i ostalo...Ono što me posebno zabrinjava su mladi ljudi i srednja generacija, koji će morati napustiti državu zbog nehumanog odnosa prema njima, jer uopće komentirati neto plaću od 750 eura je deplasirano.”, poručuje Jović.