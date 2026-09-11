Novotny: Vladine mjere su iz ekonomske perspektive nepotrebne i trivijalne

"Ako Vlada snižava cijene energije, time zapravo potiče energetsku neučinkovitost, odnosno neučinkovito trošenje energije. Ako sam dobro razumio, Vlada je kroz 11 paketa mjera planirala potrošiti devet milijardi eura. To je ogroman novac koji je trebao biti usmjeren u lokalnu proizvodnju energije. Svaki krov trebao je imati solarne panele i na taj način trebalo je omogućiti kućanstvima da jeftinije dođu do energije", rekao je.