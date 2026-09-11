ANALIZA
Novotny: Vladine mjere su iz ekonomske perspektive nepotrebne i trivijalne
Ekonomski analitičar Damir Novotny bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak gdje je komentirao 11 novih Vladinih mjera.
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Govoreći o tome jesu li Vladine mjere najbolje moguće rješenje, istaknuo je kako treba krenuti od jednog od temeljnih ekonomskih principa.
"Jedan od temeljnih ekonomskih principa koji vrijedi već pet tisuća godina jest da nigdje nema besplatnog ručka. Hrvatska ekonomija bi, prema definicijama Božićnog ustava iz 1991. godine, morala biti tržišno orijentirana, bez velikih intervencija Vlade", govori Novotny i nastavlja:
"Vlada može intervenirati kratkoročno kada se doista događa neka velika kriza, ali ako imate 11 intervencija u proteklih nekoliko godina, onda to više nije intervencija. Vlada tada stvara potpuno novi tržišni okvir", rekao je.
Naglasio je da Hrvatsku pritom treba promatrati u širem europskom gospodarskom i političkom okviru.
"Europska unija naš je ekonomski i politički okvir i u takvom kontekstu ovakve mjere nemaju osobitog smisla jer je trenutačno stanje u ekonomiji dobro. Plaće rastu, bilježimo gospodarski rast i visoku zaposlenost te nema nikakvog razloga da Vlada novcem poreznih obveznika horizontalno svima subvencionira troškove", kazao je.
Posebno se osvrnuo na subvencioniranje cijena energije, za koje smatra da dugoročno ne potiče građane na učinkovitije korištenje energenata.
"Ako Vlada snižava cijene energije, time zapravo potiče energetsku neučinkovitost, odnosno neučinkovito trošenje energije. Ako sam dobro razumio, Vlada je kroz 11 paketa mjera planirala potrošiti devet milijardi eura. To je ogroman novac koji je trebao biti usmjeren u lokalnu proizvodnju energije. Svaki krov trebao je imati solarne panele i na taj način trebalo je omogućiti kućanstvima da jeftinije dođu do energije", rekao je.
Na pitanje vidi li u Vladinim potezima više ekonomsku ili političku logiku, odgovorio je da kontinuirane intervencije ne mogu biti dugoročni model gospodarske politike.
"Vlada ne smije stalno intervenirati u ekonomiju. Ekonomska znanost ne poznaje takav tip miješanja. Jeftine energije više nema i nikada je neće biti. To nije akutna kriza, nego kronično, dugoročno stanje kojem se svi moraju prilagoditi. Energija nije besplatna i ne može nigdje biti besplatna", istaknuo je.
Zaključno je poručio da ponavljanje istih mjera ne potiče građane i gospodarstvo na prilagodbu te da bi Vlada novac trebala usmjeriti u povećanje proizvodnje.
"Ne možete 11 puta ponavljati jedne te iste mjere. Ekonomski akteri tada ne reagiraju. Vladine mjere ne bi se trebale stalno baviti akutnim situacijama, nego moramo stvoriti uvjete da i kućanstva reagiraju i prilagode se.
Vladine mjere su, iz moje ekonomske perspektive, nepotrebne i trivijalne. Vlada bi svoj fokus i novac trebala usmjeriti na druge stvari, odnosno na povećanje proizvodnje, a posebno na povećanje proizvodnje energije", zaključio je.
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