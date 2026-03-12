Šušnjar: Nema zapreka za realizaciju Južne plinske interkonekcije između BiH i RH

Mediji u Bosni i Hercegovini izvješćivali su posljednjih dana da je realizacija toga projekta ugrožena. Zakon o projektu Južne interkonekcije između BiH i RH, kojim bi se BiH povezala s plinskom mrežom u Hrvatskoj pravcem od Zagvozda do Posušja i izbjegla ovisnost o ruskom plinu, parlament Federacije BiH usvojio je još u siječnju 2025., no taj se projekt nije ostvario. Razlog za to su prijepori o tome hoće li projekt voditi BH-Gas, kako je to predviđeno zakonom, ili neka nova tvrtka sa sjedištem u Mostaru, na čemu inzistira HDZ BiH.