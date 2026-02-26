Plinovoda ni na vidiku, a svađaju se tko će kupovati plin

Plan za povezivanje plinskih mreža Hrvatske i Bosne i Hercegovine izgradnjom novog plinovoda pod nazivom Južna interkonekcija ponovo je postao predmetom politizacije zbog prijepora o tome tko će kupovati plin za BiH, a u sve se umiješao i Milorad Dodik koji se godinama silovito protivio takvoj ideji.
Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković i ministar energetike i industrije Federacije BiH Vedran Lakić oštro su reagirali na objavu iz tvrtke Abraham Group da su oni sklopili memorandum o razumijevanju o nabavi ukapljenog plina za potrebe mostarskog Aluminija.
Taj su dokument ovog tjedna u Washingtonu u sklopu transatlantskog samita o sigurnosti opskrbe plinom potpisali predsjednik izraelske M.T. Abraham Grupe, Amir Gross Kabiri i predsjednik Atlantic Sea LNG Trade-a, Alexandros Exarchou, kojim se utvrđuje okvir za dugoročni ugovor o opskrbi ukapljenim prirodnim plinom (LNG).
Konačni sporazum kojim bi se precizno definirali uvjeti nabave i opskrbe trebao bi biti potpisan do kraja 2026.
Atlantic Sea LNG Trade pokušava se pozicionirati kao glavni posrednik u "vertikalnoj" opskrbi jugoistočne Europe ukapljenim plinom iz SAD-a preko terminala u nekoj od grčkih luka.
Pri tom, kako je ranije za Reuters pojasnio Exharcou, računaju na kupce u Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bugarskoj, Rumunjskoj, Mađarskoj, Moldaviji, Austriji i, potencijalno, u Ukrajini.
Kako se sada u to uklapa BiH odnosno mostarski Aluminij ostalo je nejasno jer ta zemlja trenutačno ima samo jedan plinovod kojim preko Srbije dobavlja plin iz Rusije a tek se razmatra plan za izgradnju Južne interkonekcije odnosno povezivanje s plinskom mrežom Hrvatske preko Zagvozda a time i pristup LNG terminalu na Krku.
Projekt snažno potiče sadašnja američka administracija s ciljem da i BiH postane korisnik američkog ukapljenog plina.
Iako tog plinovoda još nema ni na vidiku unatoč željama da profunkcionira do kraja 2027. godine već sada su se pojavili prijepori o tome tko će kupovati plin kada i ako se projekt realizira.
Na objavu iz Abraham Grupe odmah je reagirao ministar vanjskih poslova BiH Konaković koji je također bio na samitu u Washingtonu. Poručio je kako je Kabiri tamo nastupio kao prevarant.
"Potpis memoranduma smatramo vrstom prevare prema našim američkim partnerima jer se Abraham Grupa obvezala u budućnosti kupovati nešto za što nemaju pravnu osnovu niti dozvolu. Vlada Federacije BiH jedina uredbom određuje tko može uvoziti i prodavati plin a to je trenutno Energoinvest. I tako će biti do donošenja državnog zakona o plinu", kazao je Konaković.
Sličnu je ocjenu dao i federalni ministar energetike Lakić
"U Federaciji BiH važe jasna pravila. Svako drugačije predstavljanje situacije je netočno i može dovesti u zabludu naše međunarodne partnere. Energetska sigurnost nije pitanje marketinga, nego odgovornosti i zakona,“ kazao je Lakić reagirajući na objavu iz Abraham Grupe.
U četvrtak se ovoj raspravi pridružio i čelnik vladajuće stranke u Republici Srpskoj Dodik koji godinama zagovara oslanjanje isključivo na plin iz Rusije a još 2015. je kategorički odbio mogućnost povezivanja BiH s plinovodom u Hrvatskoj preko Slavonskog i Bosanskog Broda.
Sad je pak čestitao Kabiriju "na važnom sporazumu koji otvara nove energetske perspektive i donosi stabilnost i razvoj u regiju".
"Njegov (Kabirijev) poslovni uspjeh je potvrda vizije, upornosti i ozbiljnog pristupa strateškim projektima", napisao je Dodik u objavi na društvenoj mreži X dodajući kako izraelski poduzetnik "Kao dokazani prijatelj RS" gradi nove mostove suradnje s SAD-om.
Zbog opstrukcija Dodikovih kadrova u Vijeću ministara BiH ta zemlja do danas nema državni zakon o plinu iako na njemu inzistiraju iz Europske unije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare