Plinovoda ni na vidiku, a svađaju se tko će kupovati plin

"Potpis memoranduma smatramo vrstom prevare prema našim američkim partnerima jer se Abraham Grupa obvezala u budućnosti kupovati nešto za što nemaju pravnu osnovu niti dozvolu. Vlada Federacije BiH jedina uredbom određuje tko može uvoziti i prodavati plin a to je trenutno Energoinvest. I tako će biti do donošenja državnog zakona o plinu", kazao je Konaković.