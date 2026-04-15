U kojim su zemljama u Europi naviše skočile najamnine?

Povećanja najamnina dosegnula su dvoznamenkaste stope u nekoliko europskih zemalja 2025. godine, pri čemu se Turska jasno izdvaja s rastom od 78%. Stručnjaci ističu da potražnja diljem Europe raste brže od ponude.
Pronalaženje pristupačnog i pristojnog mjesta za život postaje sve teže diljem Europe. Stanovanje čini petinu prihoda prosječnog kućanstva u EU-u. Taj je udio u nekim zemljama znatno veći te doseže 35% u Grčkoj, prema Eurostatu.
Rastuće najamnine predstavljaju značajan teret za Europljane. U 2025. godini najamnine su u EU-u porasle za 3,1%. U nekim zemljama inflacija najamnina bila je dvoznamenkasta, piše Euronews.
Potražnja raste brže od ponude
"Ključna dinamika je jednostavna: potražnja raste brže od ponude“, rekla je Kate Everett-Allen, voditeljica istraživanja europskog stambenog tržišta u Knight Franku, za Euronews Business.
"Pritisci na priuštivost na tržištu kupnje - osobito uz i dalje relativno visoke kamatne stope na hipotekarne kredite - potaknuli su više kućanstava na najam, posebno one koji prvi put kupuju nekretninu.“
Koje su zemlje zabilježile najveći rast najamnina u 2025.?
Unutar EU-a prosječna stopa promjene stvarnih najamnina za stanovanje kretala se od 1% u Finskoj do 17,6% u Hrvatskoj.
Inflacija najamnina visoka je i u Grčkoj (10%), Mađarskoj (9,8%), Bugarskoj (9,6%) i Rumunjskoj (8,2%), sve iznad 8%.
Kate Everett-Allen istaknula je da je i ponuda pod pritiskom. Porezne i regulatorne promjene smanjile su interes iznajmljivača na nekim tržištima, dok zahtjevi energetske učinkovitosti i troškovi obnove povećavaju teret držanja nekretnina za najam.
Ograničenja kratkoročnog najma pomažu donekle, ali nedovoljno da značajno povećaju ukupnu ponudu.
Tri velike ekonomije ispod prosjeka EU-a
Uz Finsku (1%), godišnja inflacija najamnina ispod prosjeka EU-a je i u Luksemburgu (1,6%), Malti (1,7%), Sloveniji (1,9%), Njemačkoj (2,1%), Danskoj (2,2%), Francuskoj (2,3%) i Španjolskoj (2,4%).
To pokazuje da su najamnine rasle sporije od prosjeka EU-a u tri velike europske ekonomije. Među četiri najveće ekonomije EU-a, Italija (3,8%) jedina je zemlja u kojoj je inflacija najamnina bila viša od prosjeka EU-a, ali za manje od jednog postotnog boda.
Češka (6,1%), Latvija (5,7%), Litva (5,6%), Portugal (5,3%), Švedska (5,3%), Nizozemska (5,1%) i Slovačka (5,1%) također su zemlje u kojima je rast najamnina bio iznad 5%.
Rastući troškovi za iznajmljivače
"Povećanja najamnina u 2025. potaknuta su snažnom potražnjom, jer su više cijene nekretnina gurnule više kućanstava na tržište najma“, rekao je Mikk Kalmet iz Global Property Guidea za Euronews Business.
"Rastući troškovi za iznajmljivače, osobito one koji su visoko zaduženi, postupno su se prenosili na stanare — što je dodatno poguralo cijene najma.“
Također je napomenuo da su zemlje s manje reguliranim tržištima najma i ograničenijom ponudom općenito zabilježile veći rast. Nasuprot tome, zemlje s kontrolom najamnina ili već ionako visokim razinama najma obično bilježe sporiji rast.
Turska kao jasan izuzetak
Kada se uključe zemlje kandidatkinje za EU-u i zemlje EFTA-e, Turska se ističe kao jasan izuzetak s godišnjom inflacijom najamnina od 77,6% među 36 zemalja. Drugo najveće povećanje zabilježeno je u Crnoj Gori (18,5%), što pokazuje koliko Turska prednjači u odnosu na ostale.
"Inflacija je iznimno visoka [u Turskoj], što znači da inflacija čini velik dio ukupnog nominalnog rasta najamnina“, rekla je Everett-Allen.
Naglasila je da je vlasništvo nad nekretninama u Turskoj postalo sve manje dostupno.
Brza inflacija cijena nekretnina, visoke kamatne stope na hipotekarne kredite i ograničena dostupnost dugoročnog financiranja s fiksnom kamatom praktički su onemogućili mnogim kućanstvima kupnju, gurajući dodatnu potražnju prema najmu.
