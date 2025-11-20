Premijer Andrej Plenković i ministar obrazovanja Radovan Fuchs uručili su u četvrtak sedam ugovora za modernizaciju, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja, čime će se kapaciteti domova povećati za dodatna 1742 mjesta, uz rekonstrukciju postojećih 862 mjesta.
Oglas
Ugovori ukupne vrijednosti 103,4 milijuna eura bespovratnih sredstava iz programa Konkurentnost i kohezija dodijeljeni su Sveučilištima u Zagrebu, Splitu, Zadru, Slavonskom Brodu i Rijeci te Veleučilištima u Gospiću i Karlovcu.
Sveučilište u Splitu dobilo je 35,4 milijuna eura, a Sveučilište u Zadru 18,8 milijuna eura za izgradnju novih studentskih domova, po jedan u Splitu s novih 708 smještajnih kapaciteta i Zadru za 382 nova kreveta.
U Studentskom naselju Trsat izgradit će se novi paviljon, za što je Sveučilište u Rijeci dobilo 14,2 milijuna eura za nova 284 ležaja, dok je Sveučilište u Slavonskom Brodu za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće infrastrukture dobilo 8,5 milijuna eura, čime se osiguravaju nova 183 ležaja.
Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću, gdje ne postoji ni jedan studentski dom, dobilo je 4,1 milijuna eura za izgradnju objekta s 82 kreveta, a Veleučilište u Karlovcu 2,6 milijuna eura za rekonstrukciju, uređenje i prenamjenu Vojne bolnice u studentski dom, čime se proširuju smještajni kapaciteti za 103 kreveta.
Sveučilište u Zagrebu će sa gotovo 20 milijuna eura na raspolaganju rekonstruirati paviljone 5 i 6 studentskog doma Stjepan Radić, gdje se nalaze ukupno 862 kreveta.
"Današnjih 103 milijuna eura bespovratnih sredstava izuzetan su korak naprijed. Sve skupa je to dodatnih 1742 mjesta u studentskim domovima, plus rekonstrukcija Studentskog doma "Stjepan Radić", što je velik doprinos rektora i čelnih ljudi koji se bave smještajem studenata uz ogroman angažman ministra Fuchsa", poručio je premijer Andrej Plenković.
Povećanje godišnjeg neoporezivog iznosa
Podsjetio je na dosadašnja ulaganja od 300 milijuna eura u studentske domove u 18 gradova, trenutnu gradnju i rekonstrukciju studentskih domova u Petrinji i Koprivnici, subvencioniranje studentske prehrane te "rekordan" rast studentske satnice od 2 eura 2016. do 6,56 eura danas.
Najavio je i novost, a to je da će Vlada iduće godine povećati godišnji neoporezivi iznos primitaka studenata na 12.000 eura.
"Proračun Ministarstva obrazovanja iznosi 12 posto Državnog proračuna i pet posto BDP-a. To je ono što bismo željeli za obranu pa kada imamo pitanja zašto se toliko izdvaja za obranu, onda nije loše podsjetiti da ulažemo pet posto BDP-a u obrazovanje", kazao je.
Fuchs: Vlada zaista brine o studentima
Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs naglasio je kako je ovo pokazatelj da Vlada zaista brine o studentima.
"Priuštivim stanovanjem studenata i mladih aktivno se bavimo. Obrazovanje, od dječjih vrtića pa do visokoškolskih institucija, temelj je svakog društva i nama je to nacionalni prioritet", istaknuo je.
Rektor Sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić zahvalio je Vladi na kontinuiranoj potpori Sveučilištima, mladima i studentima.
"Kad vidimo koliko se toga napravilo, ne možemo ne biti zahvalni i ponosni. To je najbolji primjer kako osigurati ostanak naših mladih u mjestima odakle potječu", rekao je.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas