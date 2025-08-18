EUROPSKI PRIMJER
Velika promjena u hrvatskim trgovinama: Cijene bi se mogle mijenjati više puta dnevno
Elektroničke etikete s cijenama na policama trgovina robom široke potrošnje postaju pravilo u mnogim europskim turističkim zemljama, a uskoro bi mogao stići i u Hrvatsku.
Potrošači naizgled ni ne primjećuju razliku između papirnate i digitalne cijene na polici. No takva inovacija, tvrde upućeni, dovodi i do novog vala u maloprodaji, tzv. dinamičkog određivanja cijena pokretanog softverom umjetne inteligencije, što znači da bi se cijena nekih proizvoda dnevno mogla mijenjati i više desetaka puta, i na štetu potrošača, klikom miša, bez da radnici ručno zamjenjuju tisuće papirića ispod svakog proizvoda, prenosi Večernji list.
Sustav pokreće umjetna inteligencija
Dakle, turisti koji su sve češće počeli kupovati hranu u trgovinama, zato što su im restorani preskupi, sad bi se mogli neugodno iznenaditi i dok kupuju namirnice. Primjerice, "toploteke" trgovaca poput Konzuma ili Interspara mogle bi tako znatno podići cijene unaprijed gotove hrane, a kod toplotnih udara i voda, voće ili sladoled mogli bi se višestruko naplaćivati, ovisno o ponudi i potražnji.
Tako bi se izbjegle i situacije u kojima se pokraj nedostatne radne snage događa da je za isti proizvod u katalogu ili na blagajni jedna cijena, a na policama druga.
Sustav pokretan umjetnom inteligencijom mjeri, naime, i rizik isteka prehrambenih artikala na policama i određuje je li potrebno sniženje. Analizirajući čimbenike kao što su datumi prodaje, razine zaliha i obrasci potražnje, umjetna inteligencija osigurava da se cijene automatski prilagođavaju kako bi se optimizirala prodaja i smanjilo bacanje hrane, a ujedno i pratile navike kupaca.
Točnim predviđanjem potražnje i prilagođavanjem cijena, trgovci, tvrdi se, mogu prodati kvarljivu robu prije isteka roka trajanja i tako smanjiti otpad od hrane u supermarketima za više od trećine. Ova fleksibilnost ne samo da koristi potrošačima osiguravajući im najbolje moguće cijene, već i potiče povećani promet i lojalnost kupaca, ističe se.
No jedan od potencijalnih nedostataka dinamičkog određivanja cijena je nedostatak jasnoće u vezi s referentnim cijenama.
"Cijene će padati ako potrošači prestanu kupovati"
Potrošači ne mogu biti sigurni dobivaju li zaista dobru ponudu, posebice kada se cijene stalno mijenjaju, a još jedna briga povezana s određivanjem cijena temeljenim na umjetnoj inteligenciji je i rizik od cjenovne diskriminacije određenih demografskih skupina potrošača, jer ne mora neki proizvod biti popularan na svim područjima jednako.
"Te cijene će biti od pomoći i trgovcima koji se pravdaju da ne stignu promijeniti cijene kad su akcije od tjedna do tjedna i uvijek na drugim proizvodima. No bit će problema s katalozima koji su sada većini starijih potrošača orijentacija za kupnju jer ako se budu primjenjivale digitalne cijene, cijene u katalozima neće biti mjerodavne i dovodit će potrošače u zabludu. Budući da potrošnja u Hrvatskoj raste već 26 mjeseci, potrošači bi trebali početi manje kupovati i tako smanjivati ukupnu potrošnju, pa će onda i cijene morati padati, jer će roba ostati na policama neprodana, a onda će digitalne cijene biti od velike pomoći potrošačima, jer će se moći brzo mijenjati", izjavila je za Večernji list Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare