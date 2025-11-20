FOTO / Zagrepčani mazili reklamu i "brali" kavu s billboarda u režiji Barcaffea i Pro Media Grupe

Drugi hit kampanje bili su billboard plakati s integiranim sampling modulom s kojeg su prolaznici doslovno mogli „ubrati“ svoj Barcaffè Cappuccino. „Zimi taktilni materijali na outdoor plakatima baš i nisu idealni, pa smo fokus prebacili na iskustvo uzimanja proizvoda s oglasa. I to se pokazalo odličnim potezom“, kaže Crljen Galović. I doista, oglasi su izazvali veliko zanimanje prolaznika koji su u velikom broju uzimali kavu, a brend je pritom dobio izvrsnu priliku za spontanu i pozitivnu interakciju s potrošačima.