639 eura

"Zimski regres" za zaposlene u Sloveniji: Sindikati podržavaju, poslodavci zabrinuti: "Mogli bi dobiti i više"

Borna Šmer
05. stu. 2025. 13:23

Slovenska vlada planira uvesti obveznu božićnicu za sve zaposlene i dar za umirovljenike – 639 eura za radnike i 150 za umirovljenike. Mjera premijera Roberta Goloba izazvala je podjele: sindikati je podržavaju, poslodavci upozoravaju na moguće posljedice za poduzeća, a ekonomisti na rizik za proračun i inflaciju.

Blago Slovencima! Pod radničke će borove dar od 639, a umirovljeničke 150 eura!

"To bi trebali svi dobit, pa zaslužili smo! A umirovljenici 150? Pa da, oni bi mogli i više s obzirom na to da 150 nije baš mnogo", govore građani.

Javna i privatna poduzeća do 18. će prosinca djelatnicima morati isplatiti tzv. zimski regres u visini pola minimalne bruto plaće. U slučaju problema s likvidnošću tih će šestotinjak eura morati isplatiti najkasnije do 18 ožujka.

"Nadam se da su to dobro promislili, da nije samo bombončić kako govore."

"To će pomoći Golobu i njegovoj stranci da na budućim izborima dobiju neke nove glasove."

"Golob radi svašta i ništa!", samo su neke od reakcija građana.

Sindikati pozdravljaju odluku Vlade Roberta Goloba koja ovom mjerom želi povećati zadovoljstvo radnika i učiniti standardne oblike zapošljavanja privlačnijima, ali...

"To je sve bilo na horuk odrađeno, a mi smo zadovoljni u vezi toga da ljudi nešto dobiju, daleko od toga, ali moglo se istržiti i nešto više, dok god će radnik biti stimuliran kako treba biti, onda neće biti nikakvog problema ni za profit", govori Boris Perš, Nezavisni sindikat radnika Slovenije.

Više pogledajte u prilogu Borne Šmera.

Robert Golob Slovenija božićnice Slovenija

