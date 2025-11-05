639 eura
"Zimski regres" za zaposlene u Sloveniji: Sindikati podržavaju, poslodavci zabrinuti: "Mogli bi dobiti i više"
Slovenska vlada planira uvesti obveznu božićnicu za sve zaposlene i dar za umirovljenike – 639 eura za radnike i 150 za umirovljenike. Mjera premijera Roberta Goloba izazvala je podjele: sindikati je podržavaju, poslodavci upozoravaju na moguće posljedice za poduzeća, a ekonomisti na rizik za proračun i inflaciju.
Blago Slovencima! Pod radničke će borove dar od 639, a umirovljeničke 150 eura!
"To bi trebali svi dobit, pa zaslužili smo! A umirovljenici 150? Pa da, oni bi mogli i više s obzirom na to da 150 nije baš mnogo", govore građani.
Javna i privatna poduzeća do 18. će prosinca djelatnicima morati isplatiti tzv. zimski regres u visini pola minimalne bruto plaće. U slučaju problema s likvidnošću tih će šestotinjak eura morati isplatiti najkasnije do 18 ožujka.
"Nadam se da su to dobro promislili, da nije samo bombončić kako govore."
"To će pomoći Golobu i njegovoj stranci da na budućim izborima dobiju neke nove glasove."
"Golob radi svašta i ništa!", samo su neke od reakcija građana.
Sindikati pozdravljaju odluku Vlade Roberta Goloba koja ovom mjerom želi povećati zadovoljstvo radnika i učiniti standardne oblike zapošljavanja privlačnijima, ali...
"To je sve bilo na horuk odrađeno, a mi smo zadovoljni u vezi toga da ljudi nešto dobiju, daleko od toga, ali moglo se istržiti i nešto više, dok god će radnik biti stimuliran kako treba biti, onda neće biti nikakvog problema ni za profit", govori Boris Perš, Nezavisni sindikat radnika Slovenije.
