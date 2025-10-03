Oglas

Slijetanje automobila u more

Detalji tragične nesreće u Senju: Četvero poginulih su malteški državljani

author
Hina
|
03. lis. 2025. 15:41
Senj
PIXSELL / Nel Pavletic

Dva muškarca i dvije žene koji su poginuli u slijetanja automobila u more kod Senja malteški su državljani, neslužbeno se doznaje, a automobil u kojem su stradali bio je unajmljen.

Oglas

U ličko-senjskoj policiji kažu da će o tom slučaju službene podatke iznijeti tek nakon što dobiju nalaze obdukcije i dovrše istraživanje nesreće koja se dogodila u četvrtak oko 16,20 sati na dionici državne ceste broj 8. kod mjesta Bunica.

"Stradavanje se dogodilo kada je nepoznati vozač upravljao osobnim automobilom zagrebačke registracijske oznake iz smjera Rijeke u smjeru Senja i ulaskom u lijevi blagi zavoj iz za sada nepoznatih razloga izgubio nadzor nad vozilom i skrenuo u desno", naveli su u priopćenju.

Pritom je udario u dva zaštitna kamena stupa, nastavio vožnju izvan kolnika te sletio u provaliju dubine 70 metara, a potom u more.

Na mjestu nesreće smrtno su stradale dvije muške i dvije ženske osobe čija tijela su izronili pripadnici HGSS Stanice Gospić, a tijela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci.

"U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve činjenice nastanka događaja kao i utvrđivanje identiteta osoba", kažu u policiji.

Mediji navode da je bijeli 'land rover' koji je nakon nesreće izuvučen iz mora unajmljen u zagrebačkog zračnoj luci.

Teme
prometna nesreća senj

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ