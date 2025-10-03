Slijetanje automobila u more
Detalji tragične nesreće u Senju: Četvero poginulih su malteški državljani
Dva muškarca i dvije žene koji su poginuli u slijetanja automobila u more kod Senja malteški su državljani, neslužbeno se doznaje, a automobil u kojem su stradali bio je unajmljen.
U ličko-senjskoj policiji kažu da će o tom slučaju službene podatke iznijeti tek nakon što dobiju nalaze obdukcije i dovrše istraživanje nesreće koja se dogodila u četvrtak oko 16,20 sati na dionici državne ceste broj 8. kod mjesta Bunica.
"Stradavanje se dogodilo kada je nepoznati vozač upravljao osobnim automobilom zagrebačke registracijske oznake iz smjera Rijeke u smjeru Senja i ulaskom u lijevi blagi zavoj iz za sada nepoznatih razloga izgubio nadzor nad vozilom i skrenuo u desno", naveli su u priopćenju.
Pritom je udario u dva zaštitna kamena stupa, nastavio vožnju izvan kolnika te sletio u provaliju dubine 70 metara, a potom u more.
Na mjestu nesreće smrtno su stradale dvije muške i dvije ženske osobe čija tijela su izronili pripadnici HGSS Stanice Gospić, a tijela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci.
"U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve činjenice nastanka događaja kao i utvrđivanje identiteta osoba", kažu u policiji.
Mediji navode da je bijeli 'land rover' koji je nakon nesreće izuvučen iz mora unajmljen u zagrebačkog zračnoj luci.
