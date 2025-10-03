Policajac Jasmin Mujaković iz Policijske postaje Senj među prvima je došao do mjesta nesreće gdje je poginulo četvero u slijetanju auta. Prema svjedocima, dao je sve od sebe da ih spasi.
Policajac Jasmin Mujaković je među prvima je u četvrtak došao do mjesta nesreće u mjestu Bunice kraj Senja. Automobil s četiri čovjeka sletio je u provaliju duboku 70 metara i završio u moru.
- Kad je vidio auto u moru, po šikari se spustio do obale, skinuo uniformu i skočio u hladno more. Zaronio je na dubinu od 16 metara i pokušao nekako otvoriti, pokidati vrata. Nije mogao ništa zbog velikog oštećenja na vozilu i pritiska vode. Pokušao je isto u nekoliko navrata. Izranjao je pa zaranjao - ispričao je Adrian Karamba iz vučne službe za 24sata. Karamba nije skrivao riječi hvale za policajca, njegove kolege i ronioce.
- Nakon 15 minuta došla je pomorska policija i krenulo se sa organiziranjem spašavanja. U međuvremenu je jedno tijelo žene isplivalo na površinu, nekih 200 metara dalje od auta - priča Karamba.
Iz PU ličko-senjske kratko su potvrdili čin policajca, ali on zbog cijelog slučaja nije želio dati izjavu.
