- Kad je vidio auto u moru, po šikari se spustio do obale, skinuo uniformu i skočio u hladno more. Zaronio je na dubinu od 16 metara i pokušao nekako otvoriti, pokidati vrata. Nije mogao ništa zbog velikog oštećenja na vozilu i pritiska vode. Pokušao je isto u nekoliko navrata. Izranjao je pa zaranjao - ispričao je Adrian Karamba iz vučne službe za 24sata. Karamba nije skrivao riječi hvale za policajca, njegove kolege i ronioce.