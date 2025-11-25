iz Tovarnika
Granični policajac u zamjenu za novac dostavljao podatke te lažirao ulaske i izlaske iz Hrvatske
Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv voditelja smjene Postaje granične policije Tovarnik koji je trojici suoptuženika dostavljao podatke iz policijske evidencije i lažno prikazivao ulaske i izlaske iz Hrvatske.
Tužiteljstvo je izvijestilo da su optužnicom obuhvaćeni 55-godišnji voditelj smjene Postaje granične policije Tovarnik i 61-godišnji hrvatski državljanin te 45-godišnji državljanin Srbije i 56-godišnjak s dvojnim državljanstvom Srbije i Bosne i Hercegovine.
Četvorku sumnjiče za zlouporabu položaja i ovlasti i primanja mita te poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti i pomaganja u tom kaznenom djelu, dodaje tužiteljstvo.
Prema Uskokovoj optužnici, granični policajac, 61-godišnji hrvatski državljanin i 45-godišnji državljanin Srbije, od 30. studenoga do 22. prosinca 2022., omogućili su jednoj osobi nezakonito dobivanje podataka iz policijskih evidencija.
Uskok u optužnici tvrdi da su 61-godišnjak i 45-godišnjak dogovorili s graničnim policajcem da im izvrši provjere u policijskoj evidenciji na zahtjev jedne zasad nepoznate osobe iz Srbije, što je 55-godišnjak i učinio, proslijedivši im zatražene podatke.
Uz to, granični policajac se tereti da je tijekom 2024. i 2025., u dogovoru s 56-godišnjim državljaninom Srbije i BiH omogućio stranim državljanima u zamjenu za novac neistinit prikaz zakonitosti njihovog boravka na području šengenskog prostora i ostvarivanje drugih prava koja iz toga proizlaze.
U optužnici se navodi i da je granični policajac, nakon pribavljanja putovnice jedne državljanke Sjeverne Makedonije i sedam državljana Srbije, utisnuo ulazno-izlazne žigove postaje granične policije s namještenim datumima.
Pritom je, ističe Uskok, znao da te osobe nisu u to vrijeme pristupile graničnoj kontroli na navedenom graničnom prijelazu, čime im je omogućio lažni prikaz boravka i izlaska iz Hrvatske.
Osim toga, graničnog policajca terete da je pribavio podatke 56-godišnjaku o jednoj osobi te o osobama koje su krajem ožujka prošle godine izlazile iz Hrvatske.
