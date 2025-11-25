Granični policajac u zamjenu za novac dostavljao podatke te lažirao ulaske i izlaske iz Hrvatske

Uz to, granični policajac se tereti da je tijekom 2024. i 2025., u dogovoru s 56-godišnjim državljaninom Srbije i BiH omogućio stranim državljanima u zamjenu za novac neistinit prikaz zakonitosti njihovog boravka na području šengenskog prostora i ostvarivanje drugih prava koja iz toga proizlaze.