slučaj iz 2020.
Hrvat bio žrtva brutalne otmice u Beču: Optuženi navodni član kavačkog klana oslobođen
Sudsko vijeće Zemaljskog suda u Beču jučer je donijelo oslobađajuću presudu u slučaju crnogorskog državljanina koji se teretio za povezanost s otmicom u Beču, kao i za pripadnost zloglasnom kavačkom klanu.
Imao ulogu "čuvara"
Naime, optužen je da je tijekom otmice u ožujku 2020. godine imao ulogu „čuvara“, no kako ne postoje jasni dokazi, sud je bio primoran osloboditi 57-godišnjaka, prenosi Heute.
„Polazimo od toga da pripadate toj skupini“, rekao je predsjedavajući sudac u obrazloženju presude. Međutim, „ne postoji dokaz da je optuženi sudjelovao u otmici“.
Kavački klan, koji djeluje iz Crne Gore, već godinama vodi otvoreni mafijaški rat sa škaljarskim klanom oko prevlasti u europskoj trgovini narkoticima. Dosad je u tom „mafijaškom ratu“ život izgubilo više od 80 ljudi diljem svijeta.
Otmica iz 2020. godine
Oslobođeni 57-godišnjak, koji je tijekom suđenja bio pod pratnjom šest maskiranih pripadnika specijalne jedinice sudske policije, nakon presude se zahvalio:
„Želim zahvaliti na korektnom i poštenom suđenju.“
Tužiteljstvo je, međutim, odmah uložilo žalbu – presuda stoga nije pravomoćna.
Podsjetimo, slučaj se odnosi na otmicu iz 2020. godine. Tada je 41-godišnji Hrvat pod izlikom poslovnog dogovora namamljen u Beč i odveden u unajmljeni stan na Rudolfplatzu. Tamo su njega i njegova pratitelja svladali, vezali, zlostavljali i prijetili im smrću. Stan je bio obložen crnom plastičnom folijom, a pile i pištolji bili su spremni za uporabu.
Cilj akcije bio je prisiliti poslovnog partnera žrtve na isplatu velike svote novca. Žrtve su na kraju uspjele napustiti stan žive, nakon što je obećano 750.000 eura. U Zagrebu je kasnije navodno predano 100.000 eura.
Ukupno je sedam osoba bilo umiješano u ovu otmicu. Dvojica optuženih su u studenome pravomoćno osuđena na šest, odnosno sedam godina zatvora.
