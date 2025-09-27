OSIJEK
Iz crkve pokušao ukrasti milodare, ali policija ga je odmah uhvatila
Hina
|
27. ruj. 2025. 10:51
|
3komentara
Policija je uhitila 40-godišnjeg osumnjičenika koji je iz crkve u Osijeku pokušao ukrasti milodare, izvijestila je osječko-baranjska Policijska uprava.
Osumnjičenog se tereti da je u crkvi u Osijeku u četvrtak provalio u kutiju za milodare, ali je ubrzo zatečen na mjestu događaja i priveden.
Zbog sumnje u kazneno djelo teške protiv 40-godišnjak je kazneno prijavljen nadležnom Državnom odvjetništvu, navode u policiji.
