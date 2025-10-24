Uhićene dvije osobe
Još jedna akcija USKOK-a: Uhićenja na području Zagrebačke županije
24. lis. 2025. 12:47
1komentar
Uhićenja se provode na području Zagrebačke županije u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
Uhićenja, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava zagrebačka.
