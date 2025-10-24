Oglas

Uhićene dvije osobe

Još jedna akcija USKOK-a: Uhićenja na području Zagrebačke županije

N1 Info
24. lis. 2025. 12:47
17.02.2021., Zagreb - Uskok, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Vlaskoj ulici. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL
Slavko Midzor/PIXSELL/Ilustracija

Uhićenja se provode na području Zagrebačke županije u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Uhićenja, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava zagrebačka.

USKOK Zagrebačka županija

