Još jedna akcija USKOK-a: Uhićenja na području Zagrebačke županije

Slavko Midzor/PIXSELL/Ilustracija

Uhićenja se provode na području Zagrebačke županije u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

Podijeli

Oglas

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Uhićenja, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava zagrebačka.